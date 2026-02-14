Walentynki 2026. Dziś nasz wóz transmisyjny zawita do Chełmna! Słuchajcie nas! Bądźcie z nami!

2026-02-14, 08:01  Marcin Doliński / TB
Odsłonięcie pomnika Krystyny i Kaspra w Chełmnie. / Fot. Robert Doliński

Odsłonięcie pomnika Krystyny i Kaspra w Chełmnie. / Fot. Robert Doliński

Odsłonięciem pomnika zakochanych Krystyny i Kaspra rozpoczęły się już w piątek (13.02.) Chełmińskie Walentynki. Uroczystość odbyła się na starych plantach.

- Sięgamy do XVI-wiecznej historii. Krystyna była siostrzenicą Mikołaja Kopernika. Trafiła do zakonu benedyktynek w Chełmnie, co nie do końca było zgodne z jej przekonaniem -opowiada Piotr Murawski, zastępca burmistrza Chełmna. - W Chełmnie poznała Kaspra, dobosza pruskiego księcia Albrechta. Zakochała się i zrzuciła habit. Następnie udała się do Królewca, gdzie założyła rodzinę. Mówią o tym różne księgi.


Walentynki w Chełmnie potrwają do poniedziałku. W sobotę (14.02.) odwiedzimy miasto zakochanych wozem transmisyjnym Polskiego Radia PiK. Słuchajcie nas!

Nasz reporter zapytał mieszkańców, czym dla nich są walentynki? Posłuchajcie poniżej.

Mówi Piotr Murawski, zastępca burmistrza Chełmna.

