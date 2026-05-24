Średniowieczne rycerstwo opanowało Chełmno. Wielki Turniej o Złotą Jaszczurkę [zdjęcia i wideo]

2026-05-24, 07:30  Marcin Doliński/BN
XXVII Turniej Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę/fot. Marcin Doliński

XXVII Turniej Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę/fot. Marcin Doliński

Do Chełmna przyjechało kilkuset rycerzy z całej Polski. Rywalizują w walkach na miecze, zawodach łuczniczych czy średniowiecznym biegu. Są też kramy rękodzielników i średniowieczne jadło.

- Mam na sobie ok. 20 kilogramów, miecz ma nieco ponad kilogram - mówi jeden z uczestników turnieju.

Reporter PR PiK poznał również odzienie średniowiecznego rycerza. - Robe, czyli strój wierzchni, kord, kaletka, pas, który to wszystko spina i majtki - usłyszał Marcin Doliński.

XXVII Turniej Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę w osadzie rycerskiej potrwa do niedzieli (24 maja).

Relacja Marcina Dolińskiego

XXVII Turniej Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę/wideo Marcin Doliński

Chełmno
XXVII Turniej Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę/fot. Marcin Doliński

Region

Mieszkańcy Ciechocinku decydują o przyszłości burmistrza

Mieszkańcy Ciechocinku decydują o przyszłości burmistrza

2026-05-24, 11:29
Łatwogang w Kujawsko-Pomorskiem. 12 mln zł już zebrane Ruszyła kolejna zbiórka [wideo]

Łatwogang w Kujawsko-Pomorskiem. 12 mln zł już zebrane! Ruszyła kolejna zbiórka [wideo]

2026-05-24, 08:20
Ponad 400 kilometrów za nim, 10 milionów już zebrane na szczytny cel. Łatwogang dotarł rowerem do naszego regionu

Ponad 400 kilometrów za nim, 10 milionów już zebrane na szczytny cel. Łatwogang dotarł rowerem do naszego regionu

2026-05-23, 23:04
Pielęgniarka a opiekun medyczny - nie mają tych samych obowiązków W Bydgoszczy odbyła się konferencja

Pielęgniarka a opiekun medyczny - nie mają tych samych obowiązków! W Bydgoszczy odbyła się konferencja

2026-05-23, 21:50
II Rajd o Puchar Starosty Nakielskiego. Pracujemy nad promocją bezpiecznej jazdy i wizerunkiem motocyklisty

II Rajd o Puchar Starosty Nakielskiego. „Pracujemy nad promocją bezpiecznej jazdy i wizerunkiem motocyklisty”

2026-05-23, 20:44
Zderzenie pociągu towarowego i samochodu niedaleko Golubia-Dobrzynia. O włos od tragedii

Zderzenie pociągu towarowego i samochodu niedaleko Golubia-Dobrzynia. O włos od tragedii

2026-05-23, 20:23
Pochodzi z Nakła, przejechała ponad tysiąc kilometrów na kultowym skuterze, zbierając pieniądze dla chorych

Pochodzi z Nakła, przejechała ponad tysiąc kilometrów na kultowym skuterze, zbierając pieniądze dla chorych

2026-05-23, 19:57
Park kieszonkowy poświęcony Małgorzacie Iwanowskiej-Ludwińskiej otwarto w Toruniu [zdjęcia i wideo]

Park kieszonkowy poświęcony Małgorzacie Iwanowskiej-Ludwińskiej otwarto w Toruniu [zdjęcia i wideo]

2026-05-23, 18:55
Miej serce do biegania - wyjątkowy bieg w Inowrocławiu. Wystartowali wraz z osobami na wózkach

„Miej serce do biegania” - wyjątkowy bieg w Inowrocławiu. Wystartowali wraz z osobami na wózkach

2026-05-23, 17:59

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę