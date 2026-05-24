Średniowieczne rycerstwo opanowało Chełmno. Wielki Turniej o Złotą Jaszczurkę [zdjęcia i wideo]

2026-05-24, 07:30 Marcin Doliński/BN

XXVII Turniej Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę/fot. Marcin Doliński

Do Chełmna przyjechało kilkuset rycerzy z całej Polski. Rywalizują w walkach na miecze, zawodach łuczniczych czy średniowiecznym biegu. Są też kramy rękodzielników i średniowieczne jadło.

- Mam na sobie ok. 20 kilogramów, miecz ma nieco ponad kilogram - mówi jeden z uczestników turnieju.



Reporter PR PiK poznał również odzienie średniowiecznego rycerza. - Robe, czyli strój wierzchni, kord, kaletka, pas, który to wszystko spina i majtki - usłyszał Marcin Doliński.



XXVII Turniej Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę w osadzie rycerskiej potrwa do niedzieli (24 maja).