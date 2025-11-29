Płonął budynek jednorodzinny we wsi Sukowy. Strażacy walczyli z żywiołem
Pożar domu we wsi Sukowy niedaleko Kruszwicy. Płonął budynek jednorodzinny. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Na miejscu działało 10 zastępów straży pożarnej.
Aktualizacja:
Na miejscu działało 10 zastępów straży pożarnej.
Aktualizacja:
