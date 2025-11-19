Mrocza. Pożar budynku, w którym montowane są instalacje LPG w samochodach [zdjęcia]

2025-11-19, 11:48 Redakcja / Agata Raczek

Przy ul. Kościuszki płonął warsztat, gdzie montowane są instalacje gazu w samochodach/fot. PSP Nakło nad Notecią

Na miejscu jest osiem zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany.

Przy ul. Kościuszki płonął warsztat, gdzie montowane są instalacje gazu w samochodach. Ogień w budynku pojawił się około godz. 11. Gdy strażacy dojechali na miejsce pożar był mocno rozwinięty. Panowało duże zadymienie. Występowało też zagrożenie, że ogień może przenieść się na sąsiednie budynki.



W kulminacyjnym punkcie z ogniem walczyło 8 zastępów strażaków. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale spłonął warsztat i co najmniej jeden samochód.