Samorządy przygotowują się do sytuacji kryzysowych. „To nasze zadanie, by zadbać o mieszkańców”

2025-12-01, 17:04  Tatiana Adonis/Redakcja
W Bydgoszczy o pieniądzach na ochronę ludności i obronę cywilną mówili posłanka Iwona Karolewska i starosta bydgoski Piotr Kozłowski/fot. Tatiana Adonis

W Bydgoszczy o pieniądzach na ochronę ludności i obronę cywilną mówili posłanka Iwona Karolewska i starosta bydgoski Piotr Kozłowski/fot. Tatiana Adonis

W ciągu dwóch lat na ochronę ludności i obronę cywilną do gmin, powiatów i województw w całym kraju trafią 34 mld zł. Kujawsko-Pomorskie w tym roku na ten cel otrzymało prawie 240 mln zł, a w przyszłym kwota ta urośnie do 255 mln.

To pieniądze m.in. na budowę i modernizację schronów, doposażenie magazynów, zakup sprzętu dla służb ratunkowych czy szkolenia i edukację. Także nasz region  inwestuje w bezpieczeństwo.

W tym roku wojewoda kujawsko-pomorski w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej podpisał z samorządami ponad 300 umów. Mówili o tym w Bydgoszczy i Sępólnie Krajeńskim politycy Koalicji Obywatelskiej z samorządowcami.

W Bydgoszczy o pieniądzach na ochronę ludności i obronę cywilną mówili posłanka Iwona Karolewska i starosta bydgoski Piotr Kozłowski. - Ten rok z uwagi na to, że środki wpłynęły dopiero w lipcu, był tak naprawdę czasem na przygotowanie projektów różnych inwestycji, na uzupełnianie magazynów obrony cywilnej, przygotowanie się do tego, co będzie już realizowane w przyszłym roku – tłumaczyła posłanka Karolewska. - Ale też na zakupy drobnego sprzętu - czy to będą koparki, czy agregaty prądotwórcze, bo przypomnijmy, że te środki przeznaczone są na różne zagrożenia, także na m.in. powódź, złe warunki atmosferyczne, oblodzenie itp.

Więcej w materiale Tatiany Adonis poniżej.

Mówili: Iwona Karolewska, Piotr Kozłowski, Iwona Kozłowska i Jarosław Tadych

Spotkanie z dziennikarzami w Sępólnie Krajeńskim/fot. Tatiana Adonis

Region

Seniorzy ostrzegają rówieśników przed oszustami Razem z policjantami zagrali w filmie [wideo]

Seniorzy ostrzegają rówieśników przed oszustami! Razem z policjantami zagrali w filmie [wideo!]

2025-12-01, 19:39
Uwaga kierowcy, w nocy trudne warunki na drogach w regionie Mają się tworzyć gęste mgły

Uwaga kierowcy, w nocy trudne warunki na drogach w regionie! Mają się tworzyć gęste mgły

2025-12-01, 19:05
Test jest prosty, krew pobierają z palca. Zarazić się można nawet u fryzjera czy kosmetyczki

Test jest prosty, krew pobierają z palca. „Zarazić się można nawet u fryzjera czy kosmetyczki”

2025-12-01, 18:09
Ojciec i syn usłyszeli zarzuty znęcania się nad psami. Grożą im 3 lata więzienia

Ojciec i syn usłyszeli zarzuty znęcania się nad psami. Grożą im 3 lata więzienia

2025-12-01, 14:00
Toruń. 20-latek uciekał przed policjantami. Miał przy sobie narkotyki

Toruń. 20-latek uciekał przed policjantami. Miał przy sobie narkotyki

2025-12-01, 13:00
Będzie wniosek o odstrzał wilka Wójt gminy Śliwice podjął jednoznaczną decyzję

Będzie wniosek o odstrzał wilka? Wójt gminy Śliwice podjął jednoznaczną decyzję

2025-12-01, 12:02
Dwie osoby ranne po zderzeniu dwóch samochodów na DK 10. Dotyczy odcinka Bydgoszcz-Nakło

Dwie osoby ranne po zderzeniu dwóch samochodów na DK 10. Dotyczy odcinka Bydgoszcz-Nakło

2025-12-01, 11:10
Ireneusz Nitkiewicz: Bieda nie jest wyborem, pomagajmy, ale mądrze [Rozmowa Dnia]

Ireneusz Nitkiewicz: Bieda nie jest wyborem, pomagajmy, ale mądrze [Rozmowa Dnia]

2025-12-01, 09:04
Ustawka między pseudokibicami udaremniona. Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn [zdjęcia i wideo]

Ustawka między pseudokibicami udaremniona. Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn [zdjęcia i wideo]

2025-12-01, 08:54

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę