Samorządy przygotowują się do sytuacji kryzysowych. „To nasze zadanie, by zadbać o mieszkańców”

2025-12-01, 17:04 Tatiana Adonis/Redakcja

W Bydgoszczy o pieniądzach na ochronę ludności i obronę cywilną mówili posłanka Iwona Karolewska i starosta bydgoski Piotr Kozłowski/fot. Tatiana Adonis

W ciągu dwóch lat na ochronę ludności i obronę cywilną do gmin, powiatów i województw w całym kraju trafią 34 mld zł. Kujawsko-Pomorskie w tym roku na ten cel otrzymało prawie 240 mln zł, a w przyszłym kwota ta urośnie do 255 mln.

To pieniądze m.in. na budowę i modernizację schronów, doposażenie magazynów, zakup sprzętu dla służb ratunkowych czy szkolenia i edukację. Także nasz region inwestuje w bezpieczeństwo.



W tym roku wojewoda kujawsko-pomorski w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej podpisał z samorządami ponad 300 umów. Mówili o tym w Bydgoszczy i Sępólnie Krajeńskim politycy Koalicji Obywatelskiej z samorządowcami.



W Bydgoszczy o pieniądzach na ochronę ludności i obronę cywilną mówili posłanka Iwona Karolewska i starosta bydgoski Piotr Kozłowski. - Ten rok z uwagi na to, że środki wpłynęły dopiero w lipcu, był tak naprawdę czasem na przygotowanie projektów różnych inwestycji, na uzupełnianie magazynów obrony cywilnej, przygotowanie się do tego, co będzie już realizowane w przyszłym roku – tłumaczyła posłanka Karolewska. - Ale też na zakupy drobnego sprzętu - czy to będą koparki, czy agregaty prądotwórcze, bo przypomnijmy, że te środki przeznaczone są na różne zagrożenia, także na m.in. powódź, złe warunki atmosferyczne, oblodzenie itp.



Więcej w materiale Tatiany Adonis poniżej.