Samorządy przygotowują się do sytuacji kryzysowych. „To nasze zadanie, by zadbać o mieszkańców”

W Bydgoszczy o pieniądzach na ochronę ludności i obronę cywilną mówili posłanka Iwona Karolewska i starosta bydgoski Piotr Kozłowski/fot. Tatiana Adonis
W ciągu dwóch lat na ochronę ludności i obronę cywilną do gmin, powiatów i województw w całym kraju trafią 34 mld zł. Kujawsko-Pomorskie w tym roku na ten cel otrzymało prawie 240 mln zł, a w przyszłym kwota ta urośnie do 255 mln.
To pieniądze m.in. na budowę i modernizację schronów, doposażenie magazynów, zakup sprzętu dla służb ratunkowych czy szkolenia i edukację. Także nasz region inwestuje w bezpieczeństwo.
W tym roku wojewoda kujawsko-pomorski w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej podpisał z samorządami ponad 300 umów. Mówili o tym w Bydgoszczy i Sępólnie Krajeńskim politycy Koalicji Obywatelskiej z samorządowcami.
W Bydgoszczy o pieniądzach na ochronę ludności i obronę cywilną mówili posłanka Iwona Karolewska i starosta bydgoski Piotr Kozłowski. - Ten rok z uwagi na to, że środki wpłynęły dopiero w lipcu, był tak naprawdę czasem na przygotowanie projektów różnych inwestycji, na uzupełnianie magazynów obrony cywilnej, przygotowanie się do tego, co będzie już realizowane w przyszłym roku – tłumaczyła posłanka Karolewska. - Ale też na zakupy drobnego sprzętu - czy to będą koparki, czy agregaty prądotwórcze, bo przypomnijmy, że te środki przeznaczone są na różne zagrożenia, także na m.in. powódź, złe warunki atmosferyczne, oblodzenie itp.
Więcej w materiale Tatiany Adonis poniżej.
Mówili: Iwona Karolewska, Piotr Kozłowski, Iwona Kozłowska i Jarosław Tadych
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę