Uwaga! Nie wolno pić wody z kranu w Brześciu Kujawskim i okolicach. Wykryto bakterie

Uwaga! Są problemy z wodą w Brześciu Kujawskim i okolicach. Wykryto bakterie

W próbce z wodociągu Brześć Kujawski ujawniono bakterie z grupy coli i e.coli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że woda nie nadaje się do picia. Można jej używać wyłącznie do prac porządkowych.

Jak poinformował brzeski Zakład Usług Komunalnych, stacja uzdatniania wody w Brześciu została wyłączona. Mieszkańcy gminy są aktualnie zastępczo podłączeni do zasilania w wodę ze stacji w Machnaczu, Brzeziu i Żydowie.

Gmina udostępniła także beczkowozy i punkty wydawania wody butelkowanej, które będą czynne w piątek w godz. 10.00-12:00 i 18:00 - 20:00.



Stacja w Brześciu będzie nieczynna do 8 grudnia, kiedy to mają być znane kolejne wyniki badania wody.