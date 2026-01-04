Pługosolarki i odśnieżarki na kujawsko-pomorskich drogach. Aktualnie 30 maszyn w trasie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała komunikat o stanie dróg w regionie. Według danych z godz. 15:00, wszytkie drogi są przejezdne.
Trzydzieści pługosolarek pracuje w tym momencie w całym województwie - przekazał Karol Kończal z bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Rano, w momencie najbardziej intensywnych opadów śniegu, odśnieżających maszyn na kujawsko-pomorskich drogach było 68.
Przez cały dzień w naszym regionie nie pojawiły się żadne poważne utrudnienia. Obecnie wszystkie drogi są przejezdne. Problem może sprawiać jedynie nawiewany na drogi śnieg, szczególnie na DK nr 25 i 9.