Uwaga, będzie ślisko na kujawsko-pomorskich drogach [alert IMGW]

2026-01-02, 14:25 Redakcja

Będzie niebezpiecznie na kujawsko-pomorskich drogach i chodnikach/ fot. ZDMiKP

IMGW ostrzega, że temperatura spadnie do kilku stopni poniżej zera, a to oznacza, że zamarznie to, co wcześniej zdążyło stopnieć, ulice może skuć lód.

Wieczorem, 2 stycznia, nocą i nad ranem następnego dnia na drogach i chodnikach w Kujawsko-Pomorskiem zrobi się bardzo niebezpiecznie. Przy gruncie temperatura spadnie nawet do minus sześciu stopni Celsjusza. IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla wszystkich powiatów. Będzie obowiązywał od godziny 21 do do godz. 8 następnego dnia. Jeszcze trudniejsza sytuacja będzie w powiatach brodnickim i rypińskim, bo tam przymrozi już od 17.



- Miejscami wilgotne i mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu będą ulegać zamarzaniu i oblodzeniu. Temperatura minimalna będzie wynosić od -4°C do -1°C, przy gruncie od -6°C do -3°C. Miejscami ujemna temperatura powietrza utrzyma się również w ciągu dnia, 3 stycznia - czytamy w alercie IMGW.



Meteorolodzy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia w Kujawsko-Pomorskiem oceniają na 85 proc. Ślisko ma być w całym kraju.