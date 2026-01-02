Uwaga, będzie ślisko na kujawsko-pomorskich drogach [alert IMGW]

2026-01-02, 14:25  Redakcja
Będzie niebezpiecznie na kujawsko-pomorskich drogach i chodnikach/ fot. ZDMiKP

Będzie niebezpiecznie na kujawsko-pomorskich drogach i chodnikach/ fot. ZDMiKP

IMGW ostrzega, że temperatura spadnie do kilku stopni poniżej zera, a to oznacza, że zamarznie to, co wcześniej zdążyło stopnieć, ulice może skuć lód.

Wieczorem, 2 stycznia, nocą i nad ranem następnego dnia na drogach i chodnikach w Kujawsko-Pomorskiem zrobi się bardzo niebezpiecznie. Przy gruncie temperatura spadnie nawet do minus sześciu stopni Celsjusza. IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla wszystkich powiatów. Będzie obowiązywał od godziny 21 do do godz. 8 następnego dnia. Jeszcze trudniejsza sytuacja będzie w powiatach brodnickim i rypińskim, bo tam przymrozi już od 17.

- Miejscami wilgotne i mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu będą ulegać zamarzaniu i oblodzeniu. Temperatura minimalna będzie wynosić od -4°C do -1°C, przy gruncie od -6°C do -3°C. Miejscami ujemna temperatura powietrza utrzyma się również w ciągu dnia, 3 stycznia - czytamy w alercie IMGW.

Meteorolodzy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia w Kujawsko-Pomorskiem oceniają na 85 proc. Ślisko ma być w całym kraju.

Region

Potrącenie rowerzystki na obwodnicy Kowala w powiecie włocławskim

Potrącenie rowerzystki na obwodnicy Kowala w powiecie włocławskim

2026-01-02, 15:04
To jeden z najbrutalniejszych sposobów niszczenia środowiska

„To jeden z najbrutalniejszych sposobów niszczenia środowiska”

2026-01-02, 13:40
Utrudnienie dla podróżnych i fatalna wizytówka Bydgoszczy na dworcu głównym

Utrudnienie dla podróżnych i „fatalna wizytówka Bydgoszczy” na dworcu głównym

2026-01-02, 11:30
Uruchomienie elektrowni w Grudziądzu coraz bliżej. Do sprawdzenia są setki kilometrów kabli

Uruchomienie elektrowni w Grudziądzu coraz bliżej. Do sprawdzenia są setki kilometrów kabli

2026-01-02, 10:40
Pętla Las Gdański w Bydgoszczy staje się placem budowy. Będą zmiany dla pasażerów

Pętla Las Gdański w Bydgoszczy staje się placem budowy. Będą zmiany dla pasażerów

2026-01-02, 09:50
Wojewoda Michał Sztybel: Nie ma takiego czarodzieja, który szybko odrobi lata zaniedbań [Rozmowa Dnia]

Wojewoda Michał Sztybel: Nie ma takiego czarodzieja, który szybko odrobi lata zaniedbań [Rozmowa Dnia]

2026-01-02, 09:00
Rolnicy znowu będą protestować. Tym razem ciągniki pojawią się na ulicach Bydgoszczy

Rolnicy znowu będą protestować. Tym razem ciągniki pojawią się na ulicach Bydgoszczy

2026-01-02, 07:51
Włocławek będzie miał pierwszą jadłodzielnię. Ma być gotowa na Wielkanoc

Włocławek będzie miał pierwszą jadłodzielnię. Ma być gotowa na Wielkanoc

2026-01-02, 06:55
Mapa lokalnych demonów i wierzeń powstała w Chełmnie. To Etnomapa Doliny Dolnej Wisły

Mapa lokalnych demonów i wierzeń powstała w Chełmnie. To Etnomapa Doliny Dolnej Wisły

2026-01-01, 20:46

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę