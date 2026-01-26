Kolejny atak lodu w Kujawsko-Pomorskiem! Pod Grudziądzem przewrócił się autobus [zdjęcia]

2026-01-26, 08:07  Redakcja
Rano w miejscowości Szynych w powiecie grudziądzkim przewrócił się autobus/fot. KM PSP Grudziądz

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano we wsi Szynych w powiecie grudziądzkim. W środku nie było pasażerów. Kierowcą zaopiekowali się ratownicy medyczni.

Jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Jeżewie w powiecie świeckim. W tym samym powiecie, w Serocku zderzyły się dwie osobówki. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Dwie ciężarówki wpadły do przydrożnego rowu - doszło do tego w miejscowości Rudzk Mały w powiecie radziejowskim oraz w miejscowości Sierniki w powiecie nakielskim.

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, do godziny 11:00 obowiązuje ostrzeżenie o marznących opadach deszczu. Padać zaczęło już w niedzielę o godz. 22:00.
- Aby zabezpieczyć jezdnie, do pracy wysłano wtedy 10 solarek. Kolejna fala opadów rozpoczęła się około godziny 5:00. Ponownie skierowano na ulice solarki. Tym razem w terenie pracuje 12 pojazdów - przekazali drogowcy w raporcie z godz. 7:00.
- Brygady ZDMiKP pracują na chodnikach oraz przystankach komunikacji publicznej od godz. 22:00. W terenie jest około 100 pracowników oraz 13 mikrociągników.

Marznące opady deszczu powodują, że na posypanych powierzchniach ponownie tworzy się warstwa lodu, dlatego pracownicy dokonują ponownego objazdu rejonów. Trwają również działania interwencyjne w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców, które przeprowadzają Obwody Drogowe.

I jeszcze przypomnienie: działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację, co w tej sytuacji jest niemożliwe.

Bydgoszcz
