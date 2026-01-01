W prawie całym regionie będzie bardzo ślisko. Meteorolodzy ostrzegają pieszych i kierowców

2026-01-01, 16:14  Redakcja
Mokro i ślisko - tak ma być regionie. Fot. Marcin Doliński/archiwum

Na drogach i chodnikach ma być bardzo ślisko - ostrzegają IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego z naszego regionu.

Przy gruncie temperatura ma spaść do minus jednego stopnia, a to spowoduje zamarzanie - mokrej po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu - nawierzchni. 

Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku - godz. 17:00 do piątku - godz. 9:00. Dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, Torunia, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, Włocławka, włocławskiego i żnińskiego.

Wioślarze trenowali, a morsy zażywały kąpieli. Tradycyjnie tak powitali Nowy Rok 2026

2026-01-01, 17:43
Przypominamy 16 najlepszych reportaży Polskiego Radia PiK w 2025 roku [posłuchaj]

2026-01-01, 11:25
Hucznie witali 2026 rok Po Sylwestrowej mocy przebojów w Toruniu [zdjęcia]

2026-01-01, 09:01
Gmina Koronowo uruchomi trzy linie autobusowe. Umożliwi przesiadkę w kierunku Bydgoszczy

2026-01-01, 08:01
Dawcy krwi w Bydgoszczy znów otrzymali filiżanki. Dziesiątki chętnych podzieliło się najcenniejszym lekiem

2025-12-31, 21:44
To był rok umiarkowanego wzrostu, rosnących wynagrodzeń i odbicia w budownictwie dla regionu

2025-12-31, 20:43
Miał ponad 1,2 promila alkoholu i uciekał przed policją na S5. Grozi mu do pięciu lat więzienia

2025-12-31, 18:46
Do 10 lat więzienia grozi 69 osobom. Toruńska prokuratura zakończyła śledztwo

2025-12-31, 17:59
Bawmy się tak, by nie trafić na SOR. Przestrzegajmy zasad, żeby nie płacić mandatów

2025-12-31, 17:03

