W prawie całym regionie będzie bardzo ślisko. Meteorolodzy ostrzegają pieszych i kierowców

2026-01-01, 16:14 Redakcja

Mokro i ślisko - tak ma być regionie. Fot. Marcin Doliński/archiwum

Na drogach i chodnikach ma być bardzo ślisko - ostrzegają IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego z naszego regionu.

Przy gruncie temperatura ma spaść do minus jednego stopnia, a to spowoduje zamarzanie - mokrej po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu - nawierzchni.



Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku - godz. 17:00 do piątku - godz. 9:00. Dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, Torunia, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, Włocławka, włocławskiego i żnińskiego.