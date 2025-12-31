Wrócił śnieg. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami

2025-12-31, 10:21 Redakcja

IMGW zmieniło stopień ostrzeżeń meteorologicznych oraz czas ich trwania dla naszego regionu/fot. Pixabay/ilustracyjnie

W regionie znów zrobiło się biało. Przed intensywnymi opadami śniegu ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano alerty pierwszego, a także drugiego stopnia dla części naszego województwa.

W powiatach rypińskim, Grudziądz oraz wąbrzeskim obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia intensywnymi opadami śniegu. W pierwszym z wymienionych obszarów ostrzeżenie będzie obowiązywać do dziś do godz. 21:00. Jak czytamy w komunikacie IMGW, w ciągu dnia lokalnie może spaść nawet do 30 cm śniegu. W powiecie Grudziądz alert obowiązuje do godz. 12:00. Lokalnie do ok. 25 cm śniegu może napadać. Natomiast w powiecie wąbrzeskim ostrzeżenie pierwszego stopnia jest ważne do dziś do godz. 18:00. Pokrywa śnieżna może lokalnie sięgnąć 30 cm.



Zagrożenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu do godz. 18:00 obowiązuje w powiatach brodnickim i grudziądzkim. Tam lokalnie może napadać aż do 35 cm śniegu.