Wrócił śnieg. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami

2025-12-31, 10:21  Redakcja
IMGW zmieniło stopień ostrzeżeń meteorologicznych oraz czas ich trwania dla naszego regionu/fot. Pixabay/ilustracyjnie

IMGW zmieniło stopień ostrzeżeń meteorologicznych oraz czas ich trwania dla naszego regionu/fot. Pixabay/ilustracyjnie

W regionie znów zrobiło się biało. Przed intensywnymi opadami śniegu ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano alerty pierwszego, a także drugiego stopnia dla części naszego województwa.

W powiatach rypińskim, Grudziądz oraz wąbrzeskim obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia intensywnymi opadami śniegu. W pierwszym z wymienionych obszarów ostrzeżenie będzie obowiązywać do dziś do godz. 21:00. Jak czytamy w komunikacie IMGW, w ciągu dnia lokalnie może spaść nawet do 30 cm śniegu. W powiecie Grudziądz alert obowiązuje do godz. 12:00. Lokalnie do ok. 25 cm śniegu może napadać. Natomiast w powiecie wąbrzeskim ostrzeżenie pierwszego stopnia jest ważne do dziś do godz. 18:00. Pokrywa śnieżna może lokalnie sięgnąć 30 cm.

Zagrożenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu do godz. 18:00 obowiązuje w powiatach brodnickim i grudziądzkim. Tam lokalnie może napadać aż do 35 cm śniegu.

Region

Sylwester z Polskim Radiem PiK Bawcie się z nami już po godz. 17:00 [wideo]

Sylwester z Polskim Radiem PiK! Bawcie się z nami już po godz. 17:00 [wideo]

2025-12-31, 14:10
Dwie awarie torów w Bydgoszczy na ulicach Jagiellońskiej i Focha. Znamy przyczyny

Dwie awarie torów w Bydgoszczy na ulicach Jagiellońskiej i Focha. Znamy przyczyny

2025-12-31, 11:39
Mirosław Bartulewicz: Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie, uważajmy na innych [Rozmowa Dnia]

Mirosław Bartulewicz: Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie, uważajmy na innych [Rozmowa Dnia]

2025-12-31, 09:03
Ostatnie próby przed Sylwestrową Mocą Przebojów w Toruniu. Są zmiany w ruchu na starówce [zdjęcia]

Ostatnie próby przed „Sylwestrową Mocą Przebojów” w Toruniu. Są zmiany w ruchu na starówce [zdjęcia]

2025-12-31, 08:03
Stworzył herb Torunia, a teraz obawia się o swoje dzieło. Czy słynny anioł przetrwa

Stworzył herb Torunia, a teraz obawia się o swoje dzieło. Czy słynny anioł przetrwa?

2025-12-30, 20:30
Protest w Gniewkowie. Ludzie stanęli w obronie zwolnionej szefowej MGOPS [zdjęcia]

Protest w Gniewkowie. Ludzie stanęli w obronie zwolnionej szefowej MGOPS [zdjęcia]

2025-12-30, 19:16
Podano przyczynę pożaru domu w Górznie. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki [AKTUALIZACJA]

Podano przyczynę pożaru domu w Górznie. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki [AKTUALIZACJA]

2025-12-30, 19:04
Osoby, które chcą założyć własny biznes mogą liczyć na wsparcie ekspertów

Osoby, które chcą założyć własny biznes mogą liczyć na wsparcie ekspertów

2025-12-30, 18:30
Palił w piecu zużytym olejem silnikowym. Interwencja Straży Miejskiej na Szwederowie [zdjęcia]

Palił w piecu zużytym olejem silnikowym. Interwencja Straży Miejskiej na Szwederowie [zdjęcia]

2025-12-30, 17:50

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę