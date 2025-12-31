Włocławek. 2026 rokiem profesora Tadeusza Reichsteina. Laureat Nagrody Nobla wyróżniony

2025-12-31, 15:12 Marek Ledwosiński/Redakcja

2026 rokiem profesora Tadeusza Reichsteina we Włocławku/fot. Wikipedia

Rada Miasta Włocławka zdecydowała, że patronem nadchodzącego roku będzie prof. Tadeusz Reichstein. Naukowiec, urodzony właśnie tutaj, otrzymał wraz ze swoim zespołem Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii.

Radni Włocławka jednogłośnie przyjęli uchwałę, by patronem w 2026 roku był prof. Tadeusz Reichstein. Z tej okazji można się spodziewać wielu wydarzeń, które przybliżą postać legendarnego już włocławianina. - Zaplanowane są liczne przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne - zapowiada Aleksandra Kulińska, szefowa Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji włocławskiego ratusza. - Przez cały rok placówki oświatowe będą prowadzić u siebie lekcje tematyczne, warsztaty. Z kolei instytucje kultury będą organizowały zajęcia związane z Tadeuszem Reichsteinem - dodaje. W przyszłym roku przypadnie trzydziesta rocznica śmierci zasłużonego włocławianina. Właśnie ten fakt zainspirował radnych do ustanowienia włocławskiego roku Tadeusza Reichsteina.



Profesor urodził się w 1897 roku we Włocławku, w rodzinie włocławskich Żydów. Jako 10-latek wraz całą rodziną wyemigrował do Szwajcarii, gdzie poświęcił się nauce. W 1950 roku, za badania nad hormonami kory nadnerczy zdobył wraz z zespołem Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Zmarł w 1996 roku. Jest pochowany w Bazylei.



W świecie światowej nauki prof. Tadeusz Reichstein znany jest jako Szwajcar. Jednakże zawsze uważał się za Polaka i podkreślał swoje polskie i włocławskie korzenie.