Włocławek. 2026 rokiem profesora Tadeusza Reichsteina. Laureat Nagrody Nobla wyróżniony
Rada Miasta Włocławka zdecydowała, że patronem nadchodzącego roku będzie prof. Tadeusz Reichstein. Naukowiec, urodzony właśnie tutaj, otrzymał wraz ze swoim zespołem Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii.
Radni Włocławka jednogłośnie przyjęli uchwałę, by patronem w 2026 roku był prof. Tadeusz Reichstein. Z tej okazji można się spodziewać wielu wydarzeń, które przybliżą postać legendarnego już włocławianina. - Zaplanowane są liczne przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne - zapowiada Aleksandra Kulińska, szefowa Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji włocławskiego ratusza. - Przez cały rok placówki oświatowe będą prowadzić u siebie lekcje tematyczne, warsztaty. Z kolei instytucje kultury będą organizowały zajęcia związane z Tadeuszem Reichsteinem - dodaje. W przyszłym roku przypadnie trzydziesta rocznica śmierci zasłużonego włocławianina. Właśnie ten fakt zainspirował radnych do ustanowienia włocławskiego roku Tadeusza Reichsteina.
Profesor urodził się w 1897 roku we Włocławku, w rodzinie włocławskich Żydów. Jako 10-latek wraz całą rodziną wyemigrował do Szwajcarii, gdzie poświęcił się nauce. W 1950 roku, za badania nad hormonami kory nadnerczy zdobył wraz z zespołem Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Zmarł w 1996 roku. Jest pochowany w Bazylei.
W świecie światowej nauki prof. Tadeusz Reichstein znany jest jako Szwajcar. Jednakże zawsze uważał się za Polaka i podkreślał swoje polskie i włocławskie korzenie.