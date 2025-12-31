To był rok umiarkowanego wzrostu, rosnących wynagrodzeń i odbicia w budownictwie dla regionu

2025-12-31, 20:43 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy podsumował 2025 rok w regionie/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Stary rok odchodzi, jaki był 2025 w regionie? Jak wypadliśmy gospodarczo? O tym mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Dane na temat sytuacji gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim zebrali statystycy. Małgorzata Górka mówi, że dla regionu był to rok umiarkowanego wzrostu, rosnących wynagrodzeń i odbicia w budownictwie. Nie brakowało też wyzwań dla przemysłu i rynku pracy. - Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe niż rok wcześniej o blisko 2 proc. - zdradziła pracowniczka Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. - Stopa bezrobocia wzrosła, ale pozostała na poziomie niższym niż w poprzednich latach. Jednocześnie wzrosły płace - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło 7900 zł - dodała.



Odnotowano za to spadek zatrudnienia w handlu i budownictwie. Z kolei wzrosty dotyczą obszarów związanych z zakwaterowaniem i gastronomią. A jak wygląda sytuacja w sektorze produkcji? - Spadki dotknęły między innymi produkcji mebli i wyrobów z drewna, ale wzrosty widoczne były w nowoczesnych sektorach - w budowie maszyn, tworzeniu elektroniki czy w poligrafii - mówiła Małgorzata Górka.



Polepszyła się sytuacja budownictwa w naszym regionie. - Mamy skokowy wzrost mieszkań oddanych do użytkowania, bo o 76 proc. rok do roku - podsumowała. Najwięcej powstało mieszkań przeznaczonych do sprzedaży i na wynajem. A co ze sprzedażą detaliczną? Wzrosła o 8 proc. Wzrost widoczny jest w motoryzacji i obszarze farmaceutyczno-kosmetycznym.