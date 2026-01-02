Utrudnienie dla podróżnych i „fatalna wizytówka Bydgoszczy” na dworcu głównym

2026-01-02, 11:30  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Schody na dworcu głównym w Bydgoszczy nie działają od miesięcy/ fot. Natasza Trzebuchowska

Ruchome schody na dworcu głównym w Bydgoszczy nie działają od września. Wejście odgradza barierka, a na niej widnieje informacja: „prace serwisowe są w toku”. Postępów jednak nie widać.

Sprawie przyglądały się już media, wysyłane były również pisma i interpelacje do PKP S.A., zarządcy budynku. Interweniować usiłuje też bydgoski radny, Wojciech Bielawa. Wysłał list do prezesa PKP S.A.

- To spore utrudnienie dla podróżnych i fatalna wizytówka naszego miasta - komentuje Wojciech Bielawa w facebookowym wpisie.

Na schodach można przeczytać, że „prace serwisowe są w toku”, ale postępów nie widać od czterech miesięcy.

- Schody zostały zatrzymane podczas badania okresowego w wyniku stwierdzonej konieczności wymiany poręczy i łańcuchów nośnych - mówi Agnieszka Jurewicz z Wydziału Współpracy z Mediami w PKP S.A. - Aktualnie oczekujemy na ich naprawę eksploatacyjną. O terminie zakończenia prac będziemy informować. W zastępstwie schodów podróżni mogą korzystać z dwóch wind osobowych - dodaje.

Jednak nie wszystkie windy na dworcu głównym działają. Nieczynne pozostają te przy wyjściach z podziemnego korytarza. Bydgoski dworzec - po remoncie - został otwarty 10 lat temu.

Mówi Agnieszka Jurewicz z Wydziału Współpracy z Mediami w PKP S.A.

