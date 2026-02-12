Wiemy, kiedy mają ruszyć schody na dworcu Bydgoszcz Główna. Podpisano umowę na naprawę

Jest termin zakończenia naprawy ruchomych schodów na dworcu Bydgoszcz Główna/fot. Natasza Trzebuchowska/Archiwum
Jest umowa na naprawę ruchomych schodów na dworcu Bydgoszcz Główna. Bydgoski radny Wojciech Bielawa poinformował na swoim Facebooku o terminie zakończenia prac.
- Termin zakończenia prac przy schodach ruchomych na dworcu Bydgoszcz Główna ma przypaść na początek marca - pisze Wojciech Bielawa, który w sprawie utrudnień interweniował u prezesa PKP S.A.
Na swoim profilu na Facebooku radny umieścił odpowiedź dyrektora Pionu Nieruchomości PKP S.A. Dariusza Zduńczuka. W niej znalazła się deklaracja dotycząca terminu naprawy. - Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 60 dni wykonać zlecone prace - czytamy w odpowiedzi. - W związku z powyższym termin wykonania zadania przypada na początek marca 2026 roku - dodaje dyrektor Dariusz Zduńczuk.
Pojawiła się również informacja o nieczynnych platformach dla osób z niepełnosprawnościami przy wyjściu z tunelu na ul. Dworcową. Okazuje się, że windami zarządza miasto. Radny skierował w tej sprawie pismo do prezydenta Bydgoszczy.
Przypomnijmy, ruchome schody na dworcu Bydgoszcz Główna nie działają od września ubiegłego roku, a przyczyną jest potrzeba wymiany poręczy i łańcuchów nośnych. Na razie na miejscu nie trwają żadne prace.
