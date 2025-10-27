Grudziądzki dworzec w nowej odsłonie. Przebudowa ruszy jeszcze w tym roku

2025-10-27, 20:42  Marcin Doliński/Redakcja
Modernizacja dworca kolejowego w Grudziądzu rozpocznie się jeszcze w tym roku/fot.: Marcin Doliński

Modernizacja dworca kolejowego w Grudziądzu rozpocznie się jeszcze w tym roku/fot.: Marcin Doliński

Według szacunków ma kosztować 70 milionów złotych i łączyć funkcję obsługi podróżnych z ochroną ludności. Mowa o dworcu PKP w Grudziądzu. Zabytkowy obiekt zostanie przebudowany. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą się w 2028.

– Przez osiem lat nic się z nim nie działo. Zobaczcie państwo, wystarczyły niespełna dwa lata, żeby wspólnie uzgodnić zakres, cel, ale również znaleźć finansowanie, żebyśmy mogli dokończyć ten projekt, żeby to było serce grudziądzkiej komunikacji. Tak się stanie. Ta inwestycja jest potrzebna miastu. Jestem przekonany, że do końca 2028 roku powstanie nowy obiekt, oczywiście w ramach tej kubatury – mówił Tomasz Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Oprócz tej tradycyjnej funkcji dworcowej, gmach będzie posiadał także funkcję ochronną, doraźnego schronu dla mieszkańców – zapewniał Paweł Lisiewicz, wiceprezes zarządu PKP S.A.

– Rewitalizacja dworca PKP to jest tylko element odnowy całego kwartału miasta. Ten zmieni się bardzo mocno – zapowiadał Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

Dworzec oprócz podróżujących koleją będzie obsługiwał również pasażerów komunikacji autobusowej i tramwajowej.

