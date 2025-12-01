Bydgoszcz zakuta lodem! Drogowcy walczą i biją się w pierś. Podwykonawcy też zawiedli

2025-12-01, 07:00  Redakcja
Pługosolarki na ulicach Bydgoszczy/fot. materiały ZDMiKP/archiwum

- Pomimo wzmożonych działań w ostatnich dniach, ich efekt odbiega od oczekiwań, szczególnie pieszych użytkowników dróg. Tak jak wiele polskich miast, Bydgoszcz zmaga się z problemem oblodzenia w skali, którą trudno było przewidzieć - przekazał w swoich mediach ZDMIKP w Bydgoszczy.

Jak piszą drogowcy, „Akcja zima" na drogach Bydgoszczy trwa nieprzerwanie od środy ubiegłego tygodnia. Działania przeciwdziałające skutkom opadu śniegu w czwartek oraz opadom marznącego deszczu od godzin porannych w sobotę realizuje w mieście 13 pługosolarek, 10 mikrociągników oraz 100 osób dokonujących oczyszczania ciągów pieszych. Całość działań koordynowana jest przez dyżurnych akcji zima pracujących całą dobę.

Zasada jest taka: oczyszczanie zimowe zawsze rozpoczyna się od zapewnienia przejezdności głównych ciągów komunikacyjnych, po których porusza się komunikacja publiczna, następnie oczyszczane są przejścia dla pieszych, strefy przystanków komunikacji publicznej oraz dojścia do tych punktów. W kolejnych działaniach pracownicy przechodzą na wyznaczone odcinki chodników.

„Sobotni marznący deszcz padający na zmarznięte podłoże pokrył w wielu miejscach wysypane materiały, które miały poprawić przyczepność nawierzchni chodników, a w niektórych jeszcze nieodgarnięty śnieg. To znacznie utrudniło akcję odśnieżania ręcznego przez wynajęte do tego celu firmy. Kontrola oczyszczania przez ww. firmy w wielu miejscach wykazała szereg nieprawidłowości, m.in. omijanie trudniejszych odcinków a w skrajnych przypadkach brak podjęcia samodzielnych działań interwencyjnych po ustaniu opadów. To niedopuszczalne - wobec Wykonawców, którzy nie wywiązali się z obowiązków zostaną wyciągnięte konsekwencje."

W niedzielę, 30 listopada, wszyscy wykonawcy odśnieżania ręcznego są w swoich rejonach, dodatkowo akcje oczyszczania ręcznego zaplanowaliśmy na godziny nocne i wczesnoporanne w poniedziałek - przekazuje ZDMIKP. I dodaje, że ulice objęte akcją zimowego utrzymania są pod całodobową kontrolą dyżurnego „Akcji Zima".

- Sytuacja na chodnikach nadal nie jest dobra dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Podkreślamy, że skala zjawiska (intensywne opady marznącego deszczu) nie dała nam szans na działania tak skuteczne, by chodniki były dostępne dla pieszych w całym mieście - mówią drogowcy i przypominają, że oczyszczanie całego Miasta wymaga zaangażowania wielu osób, w tym właścicieli posesji, Spółdzielni Mieszkaniowych, zakładów pracy, innych instytucji, do których przylegają chodniki...

źr. ZDMiKP

Bydgoszcz

Region

