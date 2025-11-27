Przewrócone drzewa, powalone słupy energetyczne. Strażacy pracowali całą noc [zdjęcia]

2025-11-27, 08:26 Damian Klich/Redakcja

Najwięcej strażackich interwencji dotyczyło oberwanych pod naporem śniegu konarów oraz przewróconych drzew/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Aż 325 zdarzeń odnotowali do godz. 5.00 w czwartek strażacy z regionu. Wzywano ich głównie z powodu oberwanych pod naporem śniegu konarów oraz przewróconych drzew, blokujących drogi, chodniki i posesje.

Najwięcej zdarzeń wystąpiło w powiecie: bydgoskim – 97, toruńskim – 56, włocławskim – 39, inowrocławskim – 32, mogileńskim – 17.



Interwencje strażaków dotyczyły głównie przewróconych drzew, oberwanych konarów i powalonych słupów energetycznych. - W wielu miejscach wystąpiły przerwy w dostawie prądu, spowodowane kontaktem drzew z liniami przesyłowymi – informują strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Na terenie obsługiwanym przez firmę ENEA Operator, prądu nie ma ponad 12 tysięcy odbiorców; najgorzej jest w Mogilnie - tu prądu nie ma 6,3 tys. gospodarstw domowych. Z kolei w rejonie obsługiwanym przez Energę - bez prądu jest 2,7 tys. odbiorców, najwięcej zgłoszeń pochodzi z Grudziądza. Łącznie prawie 15 tysięcy osób w regionie jest bez zasilania.



Na drogach było ślisko, więc strażacy wielokrotnie byli wzywani do kolizji drogowych i wyciągania z rowów pojazdów. - W wypadkach nie było ofiar. Najdłużej trwała operacja wyciągania holownikiem ciężarówki w Machnaczu, na A1. Ruch na autostradzie wstrzymano wówczas na kilka godzin – informują strażacy.



W Nowej Wsi Wielkiej, z powodu trudnych warunków pogodowych oraz braku prądu, w czwartek rano nie wyjechały autobusy szkolne.