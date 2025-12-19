Meteorolodzy ujawniają: taka pogoda ma być w święta. Czy jest szansa na śnieg?

2025-12-19, 09:29  PAP/Redakcja
Meteorolodzy przewidują, że w święta spodziewać się można opadów śniegu i mrozu /fot. Tatiana Adonis/archiwum

Meteorolodzy przewidują, że w święta spodziewać się można opadów śniegu i mrozu /fot. Tatiana Adonis/archiwum

Święta Bożego Narodzenia przyniosą mroźną aurę i wyczekiwane opady śniegu – powiedziała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Dodała, że temperatura spadnie poniżej zera, a w nocy do nawet minus 8 st. C.

W przedświąteczny weekend do kraju napływać będą jeszcze nieco cieplejsze masy powietrza znad Atlantyku. Termometry w dzień wskażą do 8-9 st. C. W nocy z soboty na niedzielę spodziewane są spadki temperatury poniżej 0 st. C. Wystąpią silne zamglenia i mgły osadzające szadź, z widzialnością poniżej 200 m.

Według Agnieszki Prasek od początku przyszłego tygodnia (22 grudnia) spodziewane jest powolne ochłodzenie.
– W okresie świąt temperatura w ciągu dnia nie będzie przekraczać 0 st. C. W nocy będzie spadać poniżej zera – powiedziała i dodała, że w nocy lokalnie temperatura może spaść do minus 7-8 st. C.
Wskazała, że „święta zapowiadają się mroźne”, z lokalnymi opadami: deszczu ze śniegiem, śniegu, a także deszczu marznącego.
– Początkowo jeszcze będą to opady deszczu ze śniegiem, a potem będą one przechodzić w opady śniegu – powiedziała.

Śnieg w czasie świąt prognozowany jest w centrum, na wschodzie i na południu kraju.
– Z każdym dniem temperatura nadal będzie spadać. Z końcem roku, w tym w okresie sylwestra, opady śniegu powinny nadal się utrzymywać – zaznaczyła rzeczniczka IMGW.
Dodała, że „przy założeniu, że temperatury będą spadać”, drogi będą mokre i śliskie, a lokalnie pojawią się także opady marznące.

  • Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że w środę (24 grudnia) najchłodniej będzie w centrum i na północnym wschodzie (do minus 5 st. C) i na południu kraju (do minus 5 st. C). Prognozowane na ten dzień sumy opadów najwyższe są w woj. opolskim (1,1 mm). Według tej prognozy śnieg spadnie w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim i małopolskim.
  • W czwartek (25 grudnia) opady śniegu prognozuje się tylko w woj. mazowieckim. W całym kraju temperatura wyniesie od minus 2 st. C na Pomorzu do minus 7 st. C na południu – wynika z danych IMGW.
  • Z kolei w piątek, 26 grudnia, przewidywane są opady śniegu w woj. zachodniopomorskim, deszczu – w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim oraz deszczu ze śniegiem w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Temperatura tego dnia wyniesie od 5 st. C na Pomorzu do minus 1, minus 2 st. C na przeważającym obszarze kraju.

Bydgoszcz

Region

Magdalena Redo: 48 proc. mieszkańców regionu ma długi. Jesteśmy w krajowej czołówce [Rozmowa Dnia]

Magdalena Redo: 48 proc. mieszkańców regionu ma długi. Jesteśmy w krajowej czołówce [Rozmowa Dnia]

2025-12-19, 08:56
Będziemy robić wszystko, aby zmniejszać deficyt 150 mln zł. Toruń ma budżet na 2026 rok

„Będziemy robić wszystko, aby zmniejszać deficyt 150 mln zł." Toruń ma budżet na 2026 rok

2025-12-19, 07:49
Maciej Jastrzębski o wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce. Czego oczekują strony [Wieści ze Wschodu]

Maciej Jastrzębski o wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce. Czego oczekują strony? [„Wieści ze Wschodu"]

2025-12-19, 06:55
Ta pomoc ma moc Aż 1200 osób zasiadło do miejskiej wigilii w Bydgoszczy [zdjęcia]

Ta pomoc ma moc! Aż 1200 osób zasiadło do miejskiej wigilii w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-12-18, 21:00
Kradzieże, śmieci i kłusownictwo. Leśnicy z regionu odnotowali w grudniu najwięcej wykroczeń

Kradzieże, śmieci i kłusownictwo. Leśnicy z regionu odnotowali w grudniu najwięcej wykroczeń

2025-12-18, 20:30
Pomoc od bydgoskiego NATO jak gwiazdka z nieba Ukraińcy dostali świąteczne paczki

Pomoc od bydgoskiego NATO jak gwiazdka z nieba! Ukraińcy dostali świąteczne paczki

2025-12-18, 20:00
Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do powiatu inowrocławskiego

Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do powiatu inowrocławskiego

2025-12-18, 19:12
Trzy salony gier, a w nich 13 maszyn. Akcja KAS przeciwko nielegalnemu hazardowi [wideo, zdjęcia]

Trzy salony gier, a w nich 13 maszyn. Akcja KAS przeciwko nielegalnemu hazardowi [wideo, zdjęcia]

2025-12-18, 18:00
Województwo dostało żaglowiec od państwa Karkosików. Rusza Kujawsko-Pomorska Szkoła pod Żaglami

Województwo dostało żaglowiec od państwa Karkosików. Rusza Kujawsko-Pomorska „Szkoła pod Żaglami”

2025-12-18, 17:23

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę