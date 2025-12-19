Meteorolodzy ujawniają: taka pogoda ma być w święta. Czy jest szansa na śnieg?

Meteorolodzy przewidują, że w święta spodziewać się można opadów śniegu i mrozu /fot. Tatiana Adonis/archiwum

Święta Bożego Narodzenia przyniosą mroźną aurę i wyczekiwane opady śniegu – powiedziała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Dodała, że temperatura spadnie poniżej zera, a w nocy do nawet minus 8 st. C.

W przedświąteczny weekend do kraju napływać będą jeszcze nieco cieplejsze masy powietrza znad Atlantyku. Termometry w dzień wskażą do 8-9 st. C. W nocy z soboty na niedzielę spodziewane są spadki temperatury poniżej 0 st. C. Wystąpią silne zamglenia i mgły osadzające szadź, z widzialnością poniżej 200 m.



Według Agnieszki Prasek od początku przyszłego tygodnia (22 grudnia) spodziewane jest powolne ochłodzenie.

– W okresie świąt temperatura w ciągu dnia nie będzie przekraczać 0 st. C. W nocy będzie spadać poniżej zera – powiedziała i dodała, że w nocy lokalnie temperatura może spaść do minus 7-8 st. C.

Wskazała, że „święta zapowiadają się mroźne”, z lokalnymi opadami: deszczu ze śniegiem, śniegu, a także deszczu marznącego.

– Początkowo jeszcze będą to opady deszczu ze śniegiem, a potem będą one przechodzić w opady śniegu – powiedziała.



Śnieg w czasie świąt prognozowany jest w centrum, na wschodzie i na południu kraju.

– Z każdym dniem temperatura nadal będzie spadać. Z końcem roku, w tym w okresie sylwestra, opady śniegu powinny nadal się utrzymywać – zaznaczyła rzeczniczka IMGW.

Dodała, że „przy założeniu, że temperatury będą spadać”, drogi będą mokre i śliskie, a lokalnie pojawią się także opady marznące.





Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że w środę (24 grudnia) najchłodniej będzie w centrum i na północnym wschodzie (do minus 5 st. C) i na południu kraju (do minus 5 st. C). Prognozowane na ten dzień sumy opadów najwyższe są w woj. opolskim (1,1 mm). Według tej prognozy śnieg spadnie w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim , łódzkim, mazowieckim, lubelskim i małopolskim.

W czwartek (25 grudnia) opady śniegu prognozuje się tylko w woj. mazowieckim. W całym kraju temperatura wyniesie od minus 2 st. C na Pomorzu do minus 7 st. C na południu – wynika z danych IMGW.