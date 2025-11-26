Ciężki i mokry śnieg w prognozach pogody dla regionu na najbliższe dwie doby. I będzie wiało

2025-11-26, 06:45  Bartosz Nawrocki/Redakcja
Opady śniegu nad regionem zapowiadają meteorolodzy/fot. Archiwum

Intensywne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem prognozują dla Pomorza i Kujaw meteorolodzy. W środę i w czwartek może spaść 15, a lokalnie nawet 20 cm śniegu.

- Przez półtorej doby czeka nas bardzo trudna pogoda. Najbardziej intensywna strefa opadów, głównie mokrego śniegu, zacznie się w środę późnym popołudniem, wieczorem i w pierwszej połowie nocy ze środy na czwartek. Te opady mogą być bardzo intensywne, spadnie mokry i ciężki śnieg. Nie zdziwmy się, gdy w środę późnym wieczorem nastąpią jakieś przerwy w dostawach prądu. Ciężki śnieg może łamać gałęzie. Dodatkowo z północy powieje wiatr umiarkowany, chwilami nieco silniejszy, do około 40 km/h. Co do śniegu, przewiduje się że spadnie 15, a lokalnie nawet 18-20 cm mokrego śniegu - przekazał dr Rafał Maszewski, klimatolog.

Deszcz ze śniegiem oraz śnieg mają padać w naszym regionie do czwartkowego poranka. Dłuższa prognoza niżej:

Mówi dr Rafał Maszewski

