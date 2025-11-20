Meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniem pierwszego stopnia. Alert obejmuje osiem powiatów

2025-11-20, 21:00 Redakcja

IMGW-PIB wydało ostrzeżenie dla ośmiu powiatów w woj. kujawsko-pomorskim/fot. Pixabay

W piątek (21 listopada) o północy zacznie obowiązywać ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert zakończy się tego samego dnia o 9:00.

Dotyczy to ośmiu powiatów w województwie kujawsko-pomorskim: bydgoskiego, Bydgoszczy, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i

żnińskiego. IMGW oceniło prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia na 70 proc. - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C - brzmi komunikat IMGW-PIB.