Meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniem pierwszego stopnia. Alert obejmuje osiem powiatów
W piątek (21 listopada) o północy zacznie obowiązywać ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert zakończy się tego samego dnia o 9:00.
Dotyczy to ośmiu powiatów w województwie kujawsko-pomorskim: bydgoskiego, Bydgoszczy, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i
żnińskiego. IMGW oceniło prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia na 70 proc. - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C - brzmi komunikat IMGW-PIB.