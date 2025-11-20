Edukacja przez zabawę. Otwarto innowacyjne laboratorium edukacyjne w Myślęcinku [zdjęcia i wideo]

2025-11-20, 14:12 Tatiana Adonis/Redakcja

Innowacyjne laboratorium edukacyjne w Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis

Większa przestrzeń, nowy sprzęt. Poprzez doświadczenia i eksperymenty uczniowie będą edukować się z zakresu ekologii, segregacji odpadów, recyklingu i ochrony środowiska. Interaktywne centrum powstało z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz firmy Eneris Proeco.

- EnerisLAB to projekt długofalowy, który ma zwiększyć potencjał edukacyjny dla dzieci z całego województwa kujawsko pomorskiego - wyjaśnił Grzegorz Wąs z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.



Ośrodek mogli już zobaczyć m.in. nauczyciele, którzy wraz z uczniami mają możliwość realizowania eko-lekcji. - Myślę, że to miejsce będzie wykorzystywane przez nauczycieli nie tylko biologii czy geografii - mówiła jedna z nauczycielek.



- Mamy nowy sprzęt laboratoryjny, głównie są to mikroskopy bezprzewodowe, które jeszcze bardziej pozwolą przemieszczać się między stanowiskami - poinformował edukator ekologiczny Kacper Każarnowicz - Przede wszystkim mikroskopy będą wykorzystywane do badania wody z pobliskiego stawu, do oglądania gotowych preparatów przyrządzonych z owadów czy tkanek roślinnych lub zwierzęcych.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.

