Edukacja przez zabawę. Otwarto innowacyjne laboratorium edukacyjne w Myślęcinku [zdjęcia i wideo]

2025-11-20, 14:12  Tatiana Adonis/Redakcja
Innowacyjne laboratorium edukacyjne w Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis

Innowacyjne laboratorium edukacyjne w Myślęcinku/fot. Tatiana Adonis

Większa przestrzeń, nowy sprzęt. Poprzez doświadczenia i eksperymenty uczniowie będą edukować się z zakresu ekologii, segregacji odpadów, recyklingu i ochrony środowiska. Interaktywne centrum powstało z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz firmy Eneris Proeco.

- EnerisLAB to projekt długofalowy, który ma zwiększyć potencjał edukacyjny dla dzieci z całego województwa kujawsko pomorskiego - wyjaśnił Grzegorz Wąs z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Ośrodek mogli już zobaczyć m.in. nauczyciele, którzy wraz z uczniami mają możliwość realizowania eko-lekcji. - Myślę, że to miejsce będzie wykorzystywane przez nauczycieli nie tylko biologii czy geografii - mówiła jedna z nauczycielek.

- Mamy nowy sprzęt laboratoryjny, głównie są to mikroskopy bezprzewodowe, które jeszcze bardziej pozwolą przemieszczać się między stanowiskami - poinformował edukator ekologiczny Kacper Każarnowicz - Przede wszystkim mikroskopy będą wykorzystywane do badania wody z pobliskiego stawu, do oglądania gotowych preparatów przyrządzonych z owadów czy tkanek roślinnych lub zwierzęcych.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

Otwarcie centrum EnerisLAB/Tatiana Adonis

Bydgoszcz
Uczestnicy mogli skorzystać z nowoczesnego sprzętu naukowego/fot. Tatiana Adonis Uczestnicy mogli skorzystać z nowoczesnego sprzętu naukowego/fot. Tatiana Adonis Uczestnicy mogli skorzystać z nowoczesnego sprzętu naukowego/fot. Tatiana Adonis

Region

Dziecko i agresywny opiekun. Dramatyczne sceny w bydgoskim autobusie. Policja dziękuje kierowcy

Dziecko i agresywny opiekun. Dramatyczne sceny w bydgoskim autobusie. Policja dziękuje kierowcy

2025-11-20, 15:33
Wampirka Zosia trafi do ostromeckiej piwnicy czy do Szwecji Samorządy chcą się bić o dziewczynę

Wampirka Zosia trafi do ostromeckiej piwnicy czy do Szwecji? Samorządy chcą się bić o dziewczynę

2025-11-20, 13:15
Odolion. Zderzenie dwóch samochodów na trasie Włocławek-Toruń. [AKTUALIZACJA]

Odolion. Zderzenie dwóch samochodów na trasie Włocławek-Toruń. [AKTUALIZACJA]

2025-11-20, 12:41
Czy za kilkanaście lat bydgoszczanie będą jeździli metrem Jest taki pomysł

Czy za kilkanaście lat bydgoszczanie będą jeździli metrem? Jest taki pomysł!

2025-11-20, 12:29
Antybiotyki zażywane są za często, przy błędnej diagnozie i dawce. I dlatego nie działają [konferencja]

Antybiotyki zażywane są za często, przy błędnej diagnozie i dawce. I dlatego nie działają [konferencja]

2025-11-20, 12:00
Co kryje kosmos Torunianie przyszli na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Co kryje kosmos? Torunianie przyszli na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

2025-11-20, 11:12
Do tej Paki każdy może dołożyć coś od serca. Prezenty trafią do mieszkańców domów dziecka

Do tej „Paki" każdy może dołożyć coś od serca. Prezenty trafią do mieszkańców domów dziecka

2025-11-20, 09:40
Dlaczego wskaźnik dzietności w Polsce jest tak niski Profesor UMK w Toruniu w Rozmowie Dnia

Dlaczego wskaźnik dzietności w Polsce jest tak niski? Profesor UMK w Toruniu w „Rozmowie Dnia”

2025-11-20, 08:50
Strategiczne inwestycje drogowe w Toruniu. Aż 80 milionów złotych w budżecie na 2026 rok

Strategiczne inwestycje drogowe w Toruniu. Aż 80 milionów złotych w budżecie na 2026 rok

2025-11-20, 08:30

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę