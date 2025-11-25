Oby pensje nauczycieli dogoniły przeciętne zarobki, a zawód odzyskał godność. Pikieta w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-11-25, 15:05 Redakcja

fot. Izabela Langner

Chcą systemowego wzrostu wynagrodzeń, adekwatnego finansowania oświaty, wstrzymania chaotycznych reform programowych, ale postulatów jest więcej. Kilkunastu związkowców z NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty stanęło przed Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Uczestnicy pikiety narzekali na pogarszającą się sytuację nauczycieli i na brak dialogu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przedstawiali swoje postulaty. Ten najważniejszy dotyczy wzrostu wynagrodzeń.



- Jeżeli chodzi o wynagrodzenia i sytuację finansową nauczycieli, to wiemy, że były w zeszłym roku podwyżki, ale te uposażenia cały czas nie są takie, jakie powinny być...



- Żądamy powiązania naszych płac z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze gospodarki narodowej przedsiębiorstw. Nauczyciel początkujący miałby naszym zdaniem mieć 100 procent przeciętnego wynagrodzenia, które oscyluje teraz w granicach 8800 zł, nauczyciel mianowany - 125 procent tego wynagrodzenia, a dyplomowany - 150 procent.



- Przede wszystkim walczymy o przywrócenie nauczycielom godności. To jest bardzo ważne. Przez lata, czy to z prawej strony sceny politycznej, czy z lewej, byliśmy napiętnowani... - mówili Małgorzata Chylewska, Wojciech Jaranowski i Aleksandra Gromadzka...



Uczestnicy manifestacji swoją petycję zostawili w Kuratorium Oświaty. Jej treść prezentujemy niżej. Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.