Zderzenia na kujawsko-pomorskich drogach. W dwóch miejscach regionu są utrudnienia

2026-01-04, 14:00 Redakcja

Utrudnienia mają potrwać do czerwca. / Fot. Ilustracyjne

Jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch aut w Nowym Dworze. Problemy są także na drodze S5 w Żninie, ale tam, na szczęście, nie ma poszkodowanych.

Jedna osoba została ranna w wypadku w Nowym Dworze niedaleko Koronowa. Na 127 km krajowej „25" zderzyły się dwa samochody. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się wahadłowo.



Z utrudnieniami w ruchu muszą też liczyć się kierowcy na trasie S5 w Żninie. Zderzyły się tak także dwa samochody. Nikt nie został poszkodowany, ale zablokowany jest jeden pas ruchu jadąc w stronę Poznania.