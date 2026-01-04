Bydgoszcz. Na ulicy Jagiellońskiej samochód osobowy wjechał na torowisko [AKTUALIZACJA]

2026-01-04, 09:38 Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Do zdarzenia doszło na wysokości Centrum Handlowego Focus. Były utrudnienia w ruchu. Okazało się, że kierująca autem była nietrzeźwa.

Mamy nowe informacje w sprawie sobotniego zdarzenia na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Przypomnijmy, po godz. 21:00 samochód osobowy wjechał na torowisko i zablokował ruch tramwajowy. Kierująca Oplem Zafirą została zabrana do szpitala na badania.



Jak ustalili bydgoscy policjanci 26-latka była pijana. Badanie wykazało w jej organizmie ponad 3 promile alkoholu. Kobieta odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji. Grozi jej do dwóch lat więzienia.