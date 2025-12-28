Region
Mieszkańcy Łobdowa mają swoje Betlejem. Spotkali się, aby wspólnie kolędowaćMichał Zaręba / Redakcja 2025-12-28, 12:25
Łobdowo to malownicza wieś niedaleko Torunia. Spotkanie - w ponad stuletniej stajni - zorganizowała Natalia Kurowska. Czytaj dalej »
Zmarł prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyRedakcja / Natasza Trzebuchowska 2025-12-28, 10:49
Informację podano w mediach społecznościowych bydgoskiej uczelni. Naukowiec był jej rektorem w latach 2016-2024. Czytaj dalej »
Z najmłodszymi o wyrażaniu emocji. W Bydgoszczy ruszył projekt „Emocje w empatii”Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja 2025-12-28, 09:31
Projekt „Emocje w empatii”. Jest skierowany do nauczycieli i pedagogów. Celem jest rozwijanie społecznych kompetencji dzieci. Czytaj dalej »
Miodomat na każdym osiedlu. Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej mają pomysłSława Skibińska-Dmitruk/Redakcja 2025-12-28, 08:03
Konstruktorom z uczelni w Fordonie marzy się, aby na każdym osiedlu stanął automat, który zapewniałbym okolicznym mieszkańcom dostęp do miodu. Czytaj dalej »
Dwie osoby w szpitalu po wypadkach na drogach regionu. Dachowanie i spotkanie z łosiemDamian Klich/Redakcja 2025-12-27, 21:48
Śliska nawierzchnia już dała o sobie znać kierowcom w naszego regionu. Tylko dziś doszło do co najmniej dwóch wypadków, po których kierowcy musieli zostać… Czytaj dalej »
Nie żyje pacjent, który wypadł z okna szpitala w Toruniu. Rzecznik placówki potwierdzaRobert Duliński/Redakcja 2025-12-27, 21:18
Do śmiertelnego zdarzenia doszło w sobotę (27 grudnia) ok. godz. 8:00 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Pacjent… Czytaj dalej »
W rękach tylko mapa i kompas. Impreza biegowa na orientację w podtoruńskiej BarbarceRobert Duliński/Redakcja 2025-12-27, 21:03
Najpierw zapoznali się z mapami, wzięli do rąk kompasy, a następnie ruszyli w las. W podtoruńskiej Barbarce w sobotę (27 grudnia) odbyła się impreza biegowa… Czytaj dalej »
Bezpieczny lód nie istnieje. WOPR-owcy ostrzegają przed wchodzeniem na zamarzniętą wodęMarcin Glapiak/Redakcja 2025-12-27, 19:48
WOPR-owcy z regionu apelują o ostrożność i rozwagę w kwestii wchodzenia na zamarznięte akweny. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny lód. W każdej chwili… Czytaj dalej »
Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańcówMarcin Glapiak/Redakcja 2025-12-27, 17:31
Minusowe temperatury, brak pożywienia i dostępu do wody sprawiają, że zima to szczególnie trudny czas dla wolno żyjących kotów. Inowrocławska Fundacja… Czytaj dalej »
