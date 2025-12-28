Region

Mieszkańcy Łobdowa mają swoje Betlejem. Spotkali się, aby wspólnie kolędować

2025-12-28, 12:25
Zmarł prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2025-12-28, 10:49
Z najmłodszymi o wyrażaniu emocji. W Bydgoszczy ruszył projekt Emocje w empatii

2025-12-28, 09:31
Miodomat na każdym osiedlu. Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej mają pomysł

2025-12-28, 08:03
Dwie osoby w szpitalu po wypadkach na drogach regionu. Dachowanie i spotkanie z łosiem

2025-12-27, 21:48
Nie żyje pacjent, który wypadł z okna szpitala w Toruniu. Rzecznik placówki potwierdza

2025-12-27, 21:18
W rękach tylko mapa i kompas. Impreza biegowa na orientację w podtoruńskiej Barbarce

2025-12-27, 21:03
Bezpieczny lód nie istnieje. WOPR-owcy ostrzegają przed wchodzeniem na zamarzniętą wodę

2025-12-27, 19:48
Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

2025-12-27, 17:31

