Nie żyje pacjent, który wypadł z okna szpitala w Toruniu. Rzecznik placówki potwierdza

2025-12-27, 21:18  Robert Duliński/Redakcja
Nie żyje pacjent, który wypadł z okna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

Nie żyje pacjent, który wypadł z okna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu/fot. Wikipedia

Do śmiertelnego zdarzenia doszło w sobotę (27 grudnia) ok. godz. 8:00 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Pacjent szpitala wypał z okna.

Rzecznik szpitala dr Janusz Mielcarek poinformował, że pacjent znajdował się pod opieką lekarzy na Oddziale Chirurgii toruńskiej placówki medycznej. Natychmiast podjęto próbę reanimacji. Niestety jednak mężczyzny nie udało się uratować.

Zaraz po zdarzeniu na miejscu pojawili się policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora przystąpili do prowadzenia czynności wyjaśniających.

