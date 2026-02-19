Proces byłej urzędniczki z Inowrocławia. Ofiarą pomówień miał paść nie tylko Krzysztof Brejza

Kolejny proces byłej urzędniczki z Inowrocławia, która toczy sądowy spór z Krzysztofem Brejzą/fot. Tatiana Adonis
W czwartek (19 lutego) odbył się kolejny proces byłej urzędniczki z Inowrocławia Agnieszki Ch.-S. Przed bydgoskim sądem zeznawał były dziennikarz Marcin Kowalski.
Mężczyzna jest świadkiem w sporze sądowym między europosłem Krzysztofem Brejzą a byłą urzędniczką Agnieszką Ch.-S. Przypomnijmy, kobieta odpowiada za fałszywe oskarżenia wobec polityka. - Oskarżona zrobiła bardzo dużo krzywdy, żeby ukryć swoje krętactwa i uniknąć odpowiedzialności za czyny, które były odrażające - mówił Marcin Kowalski. - Postanowiła bronić się, kłamiąc i pomawiając innych. Też jestem tego ofiarą - dodał były dziennikarz.
Zdaniem świadka, kłamstwa Agnieszki Ch.-S. mają pozwolić kobiecie uniknąć odpowiedzialności za czyny. - Nie mam żadnej wiedzy, żeby Krzysztof Brejza uczestniczył w jakimkolwiek przestępstwie - stwierdził Marcin Kowalski. - Gdyby nie te bzdury wypowiadane przez oskarżoną, nie byłoby całej afery z Pegasusem - dodał.
Marcin Kowalski zeznał, że w pierwszych wyjaśnieniach oskarżona o wyłudzenia Agnieszka Ch.-S. zrzucała odpowiedzialność na innych urzędników. Jej linia obrony zmieniła się podczas politycznego przesilenia, kiedy śledztwo zostało przeniesione z Bydgoszczy do Gdańska. - Wtedy kobieta przeniosła ciężar oskarżeń na Krzysztofa Brejzę, po to, żeby ówczesna prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz ówczesny układ medialny mogły zapolować na osoby sobie niewygodne - dodał były dziennikarz.
Marcin Kowalski mówił, że pomówienia kobiety dotknęły także jego rodzinę.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę