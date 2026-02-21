Policja w Inowrocławiu żegna wieloletnią oficer prasową. Po 35 latach służby czas na emeryturę

2026-02-21, 09:30 Marcin Glapiak/BN

Asp. szt. Izabella Drobniecka i nasz reporter Marcin Glapiak/fot. Marcin Glapiak

W środę (25 lutego), po 35 latach służby, na emeryturę odejdzie oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu asp. szt. Izabella Drobniecka. Z tej okazji w siedzibie komendy odbyło się spotkanie pożegnalne z mediami.

- Dziękuję bardzo za lata współpracy - mówiła asp. szt. Izabella Drobniecka. - Myślę, że wiele informacji, za pośrednictwem mediów miało okazję dotrzeć do mieszkańców nie tylko naszego powiatu. Cieszę się, że wiele spraw, nie tylko i kryminalnych i prewencyjnych, ale też profilaktycznych, czy dla dzieci miało okazję wybrzmieć - dodała.



Praca oficera prasowego nie zawsze bywa łatwa. - Najtrudniejsze było dla mnie mówienie o dramatach - przyznała asp. szt. Drobniecka. - O czyjejś śmierci, zdarzeniach kryminalnych, o wypadkach, w których giną ludzie, zwłaszcza dzieci - dodała.



Które aspekty swojej pracy będzie wspominać szczególnie dobrze? - Lekko się mówi o działaniach z dziećmi czy młodzieżą, wiele konkursów było przez nas rozpowszechnianych - przyznała odchodząca na emeryturę policjantka, która oprócz pracy w zespole prasowym, działała także w prewencji. - Przeprowadziłam mnóstwo spotkań z dziećmi, staramy się włączać w proces edukacyjny także rodziców - wspomniała.