Taki będzie wyglądał nowy szpital dziecięcy w Bydgoszczy. Mamy wizualizacje

2025-12-17, 15:40  Redakcja
Nowy szpital pediatryczny w Bydgoszczy powstanie pod koniec 2027 roku. / Fot. Materiały Grupy Erbud

Nowy szpital pediatryczny w Bydgoszczy powstanie pod koniec 2027 roku. / Fot. Materiały Grupy Erbud

Nowoczesny obiekt Szpitala Uniwersyteckiego zintegruje w jednym miejscu wszystkie kliniki pediatryczne, poradnie specjalistyczne, blok operacyjny oraz pełną bazę diagnostyczną. Wykonawcą będzie firma Erbud.

Nowy szpital przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 zaoferuje 128 łóżek, w tym Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej z ośmioma stanowiskami, wysokospecjalistyczny Oddział Przeszczepu Szpiku Kostnego z sześcioma izolatkami oraz Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Jednostki te stworzą nowoczesne i kompleksowe centrum onkologii dziecięcej.

Budynek będzie miał sześć kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. Nowoczesny blok operacyjny, który powstanie w szpitalu, będzie posiadał cztery sale przystosowane m.in. do chirurgii robotycznej i wyposażone w tomograf śródoperacyjny. Takie rozwiązania stawiają bydgoską placówkę w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie szpitali pediatrycznych w Polsce.

W ramach przygotowań do rozpoczęcia budowy w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza odbyły się wyjątkowe warsztaty świąteczne dla najmłodszych pacjentów. Podczas zajęć zbudowano piernikowy model przyszłego szpitala.

Zakończenie budowy nowego szpitala dziecięcego planowane jest na późną jesień 2027 roku, a wartość kontraktu wynosi niemal 200 mln zł. Wykonawca odpowiada również za dostawę wyposażenia medycznego.

– Nie budujemy jedynie ścian i korytarzy, lecz przestrzeń, w której lekarze będą ratować zdrowie i życie najmłodszych pacjentów. To momenty, które pokazują sens naszej pracy – mówi Mateusz Janion, kierownik kontraktu z Grupy Erbud.

Grupa Erbud specjalizuje się w inwestycjach dla ochrony zdrowi. W ciągu ostatnich 10 lat brała udział w budowie lub modernizacji ponad 50 szpitali w całej Polsce.

