Pierwsza taka operacja. Zdrowy oddech w Centrum Onkologii biorą chorzy z guzami płuc

2026-01-30, 06:50 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Innowacyjne operacje z użyciem robota zostały wykonane w Centrum Onkologii w Bydgoszczy/Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Innowacyjne operacje z użyciem robota zostały wykonane w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. To milowy krok w nowoczesnej chirurgii klatki piersiowej - pierwsze takie zabiegi w regionie i najprawdopodobniej pionierskie w skali kraju.

Nowa metoda łączy chirurgię robotyczną z torakoskopią, czyli małoinwazyjnym badaniem, które polega na „podglądaniu” wnętrza klatki piersiowej za pomocą małej kamerki wprowadzonej pod skórę przez niewielkie nacięcia.



Technika pozwala ograniczyć liczbę nacięć klatki piersiowej z pięciu do dwóch. Korzyści dla pacjentów z rakiem płuc jest wiele, między innymi mniejszy ból po zabiegu, krótszy czas operacji i mniejszą bliznę. Wykonanie zabiegu w ten sposób zmniejsza ryzyko powikłań.



Operacje wykonał zespół Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów: dr n.med. Łukasz Żołna oraz dr n. med. Przemysław Bławat. Rozwiązanie specjaliści przywieźli ze szkolenia w Barcelonie. Pierwsze dwa zabiegi w bydgoskim Centrum Onkologii zakończyły się pełnym sukcesem, a technika ma być rozwijana i wdrożona na stałe.