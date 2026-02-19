Bydgoskie Centrum Onkologii przygotowuje się do rozbudowy. Na ten cel przeznaczy ponad pół miliarda złotych

2026-02-19, 12:01  Monika Siwak/BN
Centrum Onkologii w Bydgoszczy/fot. co.bydgoszcz.pl

Centrum Onkologii w Bydgoszczy/fot. co.bydgoszcz.pl

Zostanie zmodernizowany główny budynek Centrum Onkologii z blokiem operacyjnym i Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej. Ponadto powstanie wielopoziomowy parking na 200 aut i pięciokondygnacyjne Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych.

W nowym centrum znajdą się m.in. oddziały onkologii, onkologii klinicznej i ambulatorium chemioterapii. Cała rozbudowa Centrum Onkologii będzie możliwa dzięki umowie z Ministerstwem Zdrowia, która ma zostać podpisana w najbliższych dniach. Rząd zatwierdził bowiem trzystumilionową dotację z Funduszu Medycznego na ten cel. W sumie rozbudowa pochłonie ponad pół miliarda złotych. - Koniec inwestycji planowany jest na 30 czerwca 2029 roku - mówi dyrektor Centrum Onkologii prof. Janusz Kowalewski.

Wzrasta liczba zachorowań na raka w naszym regionie oraz wywołanych tym zgonów. Najczęściej chorujemy na raka płuc, prostaty, piersi i jelita grubego. - Smutne statystyki, dotyczące stwierdzania raka, wynikają po części ze skrupulatności systemu ochrony zdrowia - mówi dyrektor CO. - W naszym szpitalu wykonuje się najwięcej operacji raka piersi oraz najwięcej zabiegów, jeżeli chodzi o raka jelita grubego i prostaty. Liczba pacjentów, którym podaje się chemioterapię, jest porównywalna z liczbą w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, a tamten szpital jest nieporównywalnie większy - dodaje. Lekarze podkreślają, że znacznej części nowotworów można zapobiec poprzez ograniczenie alkoholu, tytoniu, walkę z otyłością i poprawę jakości powietrza.

Centrum Onkologii liczy na zwrot pieniędzy przez NFZ

Szef Centrum Onkologii liczy też na szybki zwrot pieniędzy wydanych przez placówkę m.in. na leki. - Każdego roku, w zasadzie, kredytujemy Narodowy Fundusz Zdrowia z własnych środków - kupujemy leki do chemioterapii, opłacamy wszelkiego rodzaju świadczenia, począwszy od wynagrodzeń poprzez energię elektryczną, gaz, zakupy bieżące, a zapłaty zaświadczenia otrzymujemy zwykle z opóźnieniem - mówi prof. Janusz Kowalewski. - W tym roku tego typu zjawisko urosło do bardzo dużej skali, co budzi niepokój, ale sądzę, że wkrótce to przestanie być aktualne i Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za wszystkie świadczenia, które wykonaliśmy ponad przewidziany budżet - dodaje.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

Region

70-latek raniony nożem w windzie. Niebezpieczne wydarzenie na bydgoskim Szwederowie

70-latek raniony nożem w windzie. Niebezpieczne wydarzenie na bydgoskim Szwederowie

2026-02-19, 17:03
Drops wrócił do schroniska. Policjanci pomogli w odzyskaniu uprowadzonego psa

Drops wrócił do schroniska. Policjanci pomogli w odzyskaniu uprowadzonego psa

2026-02-19, 16:30
Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem towarowym w powiecie radziejowskim

Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem towarowym w powiecie radziejowskim!

2026-02-19, 15:51
Władze Torunia zaniepokojone krą lodową na Wiśle. Może uszkodzić mosty

Władze Torunia zaniepokojone krą lodową na Wiśle. Może uszkodzić mosty?

2026-02-19, 14:51
Proces byłej urzędniczki z Inowrocławia. Ofiarą pomówień miał paść nie tylko Krzysztof Brejza

Proces byłej urzędniczki z Inowrocławia. Ofiarą pomówień miał paść nie tylko Krzysztof Brejza

2026-02-19, 14:01
Nowa komenda policji powstanie w Świeciu. Pierwsze wbicie łopaty jeszcze w tym roku

Nowa komenda policji powstanie w Świeciu. Pierwsze wbicie łopaty jeszcze w tym roku

2026-02-19, 12:56
Media społecznościowe w Polsce od 15. roku życia Minister edukacji: To, co się dzieje dzisiaj, to fikcja

Media społecznościowe w Polsce od 15. roku życia? Minister edukacji: To, co się dzieje dzisiaj, to fikcja

2026-02-19, 11:01
Niedaleko Torunia zderzyły się trzy pojazdy. Utrudnienia na A1 już się zakończyły

Niedaleko Torunia zderzyły się trzy pojazdy. Utrudnienia na A1 już się zakończyły

2026-02-19, 10:17
Mowę młodych ludzi coraz trudniej zrozumieć. Wracamy do pisma obrazkowego [Rozmowa Dnia]

Mowę młodych ludzi coraz trudniej zrozumieć. Wracamy do pisma obrazkowego? [Rozmowa Dnia]

2026-02-19, 09:07

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę