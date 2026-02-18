Minister zdrowia: To, co widzę w Toruniu, to miód na moje serce

Minister Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z marszałkiem Piotrem Całbeckim/ Fot. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się też wcześniej z marszałkiem Piotrem Całbeckim
- Wracając od państwa, jestem podbudowana tym, co zobaczyłam - podkreślała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po wizycie w toruńskim szpitalu.
- To, co widzę w Toruniu, to miód na moje serce - mówiła podczas wizyty w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu Jolanta Sobierańska-Grenda.
Minister zdrowia wizytowała m.in. oddziały w nowym budynku głównym i zapoznała się z przeprowadzonym procesem konsolidacyjnym.
- Wracając od państwa, jestem podbudowana tym, co zobaczyłam - podkreślała minister Sobierańska-Grenda. - Gdy w Toruniu przeprowadzano konsolidację, niewiele było podobnych przykładów, jedynie za granicą. Dzisiaj państwo pokazujecie po długich latach, że osiągnęliście stabilność, osiągnęliście możliwości pozyskiwania różnych środków. To jest to, o co chodzi w tej grze o zdrowie - dodała.
- Konsolidacja sześciu jednostek to jest bardzo poważne wyzwanie. Pamiętamy na pewno, jak było w 2010 i 2012 roku. Wiele osób miało wątpliwości. Myślę, że dzisiaj wątpliwości nie ma nikt. To szpital, który świadczy dla pacjentów kompleksową opiekę, pewne efekty finansowe są, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, żeby były uwspólnione procedury, żeby pacjent nie czuł się zagubiony w systemie, żebyśmy umieli oszczędzać w ramach wspólnych zakupów - mówiła dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu Sylwia Sobczak.
Minister Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się też wcześniej z marszałkiem Piotrem Całbeckim i dyrektorami dwóch bydgoskich lecznic prowadzonych przez samorząd województwa: Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Tematem rozmów były inwestycje.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę