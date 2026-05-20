Pacjent zmarł, dwoje lekarzy ze szpitala w Radziejowie przed sądem. Początek procesu!

2026-05-20, 12:15 MG

Szpital powiatowy w Radziejowie/fot. kujawsko-pomorskie.pl

Markowi S. i Teresie G. - lekarzom szpitala powiatowego z Radziejowa - postawiono zarzuty niewdrożenia prawidłowego leczenia oraz niepodjęcia niezbędnych czynności medycznych wobec jednego z pacjentów. W efekcie mężczyzna, który trafił na izbę przyjęć, zmarł.

Akt oskarżenia skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa we Włocławku. Do incydentu doszło 30 września 2025 roku. Pacjent, który trafił na izbę przyjęć, miał nie otrzymać tam pomocy, w wyniku czego zmarł. Lekarze mieli narazić pacjenta „na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”.



- Lekarzom postawiono zarzuty niewdrożenia prawidłowego leczenia farmakologicznego i tlenoterapii oraz niepodjęcia niezbędnych czynności medycznych, pomimo zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości bólowych. Przyjęto, iż jeden z lekarzy działał umyślnie, natomiast drugi dopuścił się niedbalstwa – informuje Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku. - Także okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Toruniu postanowił przedstawić jednemu z lekarzy - Markowi S. - zarzuty braku zachowania należytej staranności w poprowadzeniu postępowaniu diagnostyczno-leczniczego u innego pacjenta w trakcie jego pobytu w szpitalu w Radziejowie 2 listopada 2018 roku.



Podejrzani nie przyznali się do winy. Marek S. złożył wyjaśnienia, natomiast Teresa G. skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Lekarzom grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.