Prof. Wojciech Szczęsny: Lex Szarlatan nie rozwiąże do końca problemu dezinformacji szarlataństwa [Rozmowa Dnia]

2026-05-19, 09:09  Maciej Wilkowski/Redakcja
Prof. Wojciech Szczęsny/fot. Izabela Langner

- Skala dezinformacji szarlataństwa jest duża - uważa gość wtorkowej „Rozmowy Dnia” prof. Wojciech Szczęsny z Collegium Medicum UMK. W celu walki z tym procederem ustawa Lex Szarlatan została przyjęta przez rząd. Teraz czeka na akceptację przez Sejm, Senat oraz samego prezydenta.

- Szarlatanem jest osoba, która usiłuje leczyć ludzi metodami, które są niesprawdzone naukowo - tłumaczył gość „Rozmowy Dnia”. - Są one oparte na jakichś anegdotach typu, że dzięki temu mój dziadek został wyleczony, a mój wujek żyje mimo tego, że lekarze powiedzieli, że ma raka, który już nie podlega dalszemu leczeniu. On żyje już pół roku, dzięki temu, że przyjmuje jakieś suplementy, które ktoś mu zalecił - dodał.

Zdaniem prof. Wojciecha Szczęsnego, skala dezinformacji szarlataństwa jest duża. - Najgorsza jest taka dezinformacja, która dotyczy ludzi będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Podam przykład: Zgłosił się do nas młody człowiek, około 40 lat, u którego wykryto nowotwór jelita grubego. Na takim etapie, że można było spokojnie ten guz wyciąć. Sądzę, że nawet nie byłoby chemioterapii, bo zmiana była miejscowa. Niestety natomiast ktoś zaproponował temu panu, żeby zagłodził raka, bo rak, jeśli nie ma pokarmu, to zginie. Więc przestał jeść, przez pół roku jadł tylko kromkę chleba dziennie i popijał wodą. Kiedy ten mężczyzna do nas przyszedł ważył 40 kilogramów, przy wzroście 1,85 m. Zaczęliśmy go żywić, chcieliśmy go operować, ale przez te pół roku nastąpił rozwój nowotworu, przerzuty do wątroby oraz do innych organów. Ten człowiek niestety zmarł - opowiedział.




Ustawa Lex Szarlatan ma ukrócić procedery takie, jak ten właśnie opowiedziany. - Myślę, że ta ustawa nie rozwiąże do końca tego problemu - uważa gość „Rozmowy Dnia”. - Jeżeli rzeczywiście ta ustawa będzie realizowana, to to jest bardzo dobre narzędzie. Natomiast jeżeli ktoś się leczył u szarlatana przez pół roku czy dłużej i doprowadza się do stanu takiego, jak chociażby ten człowiek, o którym wspomniałem, to leczenie na tym etapie kosztuje grubo ponad milion złotych. Płacą za to podatnicy, a zarabia na tym sam szarlatan. Jeżeli jednak zaczęlibyśmy działać wcześniej, kosztowałoby to w okolicach 100 tysięcy złotych - dodał prof. Wojciech Szczęsny.

Więcej w „Rozmowie Dnia” poniżej.
PR PiK Rozmowa Dnia - prof. Wojciech Szczęsny

W siedzibie PR PiK w Bydgoszczy przesłuchania i gorące dyskusje. Są doświadczeni reportażyści, a także debiutanci

Policjanci z Grudziądza ukończyli ważne szkolenie. Tak reagują na ekstremalne sytuacje [zobacz wideo]

Obiecywali zyski ze spółek Skarbu Państwa. Cyberpolicja z Bydgoszczy rozbiła grupę oszustów

Minęli patrol policji i wcisnęli gaz. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy

Regionalne szpitale otrzymają pożyczkę na rozwój ochrony zdrowia

Terapia poprzez sztukę, muzykę, pracę To możliwe Otwarto nowoczesne warsztaty terapeutyczne [zdjęcia i wideo]

Poznaliśmy laureatów Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Stłuczka osobówki z tramwajem na skrzyżowaniu Toruńskiej z Filmową w Bydgoszczy. Jest mandat dla kierowcy

Ilustracja jest tak samo ważna jak tekst. Warsztaty na Festiwalu LiterObrazki [zdjęcia]

