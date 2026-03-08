Dzielne panie za kierownicą. Turystyczny Rajd Samochodowy z okazji Dnia Kobiet w Grudziądzu [zdjęcia]

2026-03-08, 11:13 Marcin Doliński/BN

Turystyczny Rajd Samochodowy z okazji Dnia Kobiet w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

W sobotę (7 marca) odbył się Turystyczny Rajd Samochodowy z okazji Dnia Kobiet. Do pokonania miały 36 kilometrów i kilkanaście punktów kontrolnych.

Reporter Polskiego Radia PiK Marcin Doliński porozmawiał z uczestniczkami wydarzenia organizowanego przez grudziądzki Automobilklub. - Nie warto się bać, to jest fajna zabawa - mówiła jedna z nich. - To taki prezencik, aczkolwiek lubię jeździć w rajdach nie tylko z okazji Dnia Kobiet - dodała.



Wydarzenie odbyło się w przeddzień tego święta. W samochodzie znajdował się kierowca oraz pilot, który informuje kierowcę, jak zachować się na danym odcinku drogi. - Kierowca kieruje, a pilot myśli - dodał partner jednej z kobiet.