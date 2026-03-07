Kolejowy rozkład jazdy odświeżony po zimie. Więcej kursów na Pomorzu i Kujawach

2026-03-07, 14:20  Monika Siwak/KB
Pięć nowych połączeń kolejowych uruchomionych zostanie w niedzielę w Kujawsko-Pomorskiem. Od 8 marca zacznie obowiązywać wiosenna korekta rozkładu jazdy. Nowe kursy wiodą do Bydgoszczy, Grudziądza, Tucholi i Brodnicy.

Z Bydgoszczy Głównej do Tucholi w dni powszednie pociąg wyjedzie o 9.48, w przeciwną stronę o 11.01. Do weekendowych kursów z Bydgoszczy do Tucholi dołączył ten o 21.46.
Z kolei z Brodnicy do Grudziądza będzie można codziennie pojechać także o 8.33, a z Grudziądza do Brodnicy o 10.16.

Jak przypominają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, w obowiązującym od grudnia rozkładzie uruchomiono 25 nowych połączeń kolejowych. 47 pociągów zaczęło jeździć także w weekendy, a 9 ma wydłużone relacje. Również w grudniu uruchomiono stałe kursy z Aleksandrowa do Ciechocinka.

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego na kolej w tym roku wyniosą 267 milionów złotych. W tej kwocie są opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej i opłaty dworcowe.

Pod koniec tego roku uruchomione ma zostać połączenie na trasach Rypin–Brodnica i Laskowice Pomorskie – Wierzchucin. Trwa remont linii z Nakła przez Kcynię do granicy naszego regionu z Wielkopolską.


Nowe dodatkowe kursy:
  • Bydgoszcz Główna 9:48 – Tuchola 10:58 (od poniedziałku do piątku)
  • Tuchola 11:01 – Bydgoszcz Główna 12:06 (od poniedziałku do piątku)
  • Bydgoszcz Główna 21:46 – Tuchola 22:56 (soboty, niedziele i święta)
  • Brodnica 8:33 – Grudziądz 9:30 (codziennie)
  • Grudziądz 10:16 – Brodnica 11:22 (codziennie)

