Kolejowy rozkład jazdy odświeżony po zimie. Więcej kursów na Pomorzu i Kujawach

2026-03-07, 14:20 Monika Siwak/KB

Od niedzieli w Kujawsko-Pomorskiem zacznie obowiązywać wiosenna korekta rozkładu jazdy/fot. Wikipedia/MOs810

Pięć nowych połączeń kolejowych uruchomionych zostanie w niedzielę w Kujawsko-Pomorskiem. Od 8 marca zacznie obowiązywać wiosenna korekta rozkładu jazdy. Nowe kursy wiodą do Bydgoszczy, Grudziądza, Tucholi i Brodnicy.

Z Bydgoszczy Głównej do Tucholi w dni powszednie pociąg wyjedzie o 9.48, w przeciwną stronę o 11.01. Do weekendowych kursów z Bydgoszczy do Tucholi dołączył ten o 21.46.

Z kolei z Brodnicy do Grudziądza będzie można codziennie pojechać także o 8.33, a z Grudziądza do Brodnicy o 10.16.



Jak przypominają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, w obowiązującym od grudnia rozkładzie uruchomiono 25 nowych połączeń kolejowych. 47 pociągów zaczęło jeździć także w weekendy, a 9 ma wydłużone relacje. Również w grudniu uruchomiono stałe kursy z Aleksandrowa do Ciechocinka.



Wydatki Urzędu Marszałkowskiego na kolej w tym roku wyniosą 267 milionów złotych. W tej kwocie są opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej i opłaty dworcowe.



Pod koniec tego roku uruchomione ma zostać połączenie na trasach Rypin–Brodnica i Laskowice Pomorskie – Wierzchucin. Trwa remont linii z Nakła przez Kcynię do granicy naszego regionu z Wielkopolską.





Nowe dodatkowe kursy: