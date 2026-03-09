Tu będzie można tworzyć graffiti i murale. W Grudziądzu wybrano specjalne logo

2026-03-09, 07:55 Marcin Doliński/BN

Zwycięskie logo autorstwa Julii Wojtkowiak/fot. nadesłane

W Grudziądzu wybrano logo, które będzie się pojawiać w miejscach, gdzie będzie można tworzyć legalne graffiti i murale.

Wybrano jeden projekt w ramach konkursu pod tytułem „Wolna Ściana”. W sumie wpłynęło 41 prac.



Ostatecznie wygrał emblemat zaprojektowany przez Julię Wojtkowiak, który imituje obraz w stylu graffiti. - To logo będzie drogowskazem dla tych wszystkich, którzy chcą malować graffiti, chcą robić jakiekolwiek murale - że tutaj można robić to legalnie - mówi Tomasz Smolarek, wiceprezydent Grudziądza. - Zarząd Dróg Miejskich ma przygotowane lokalizacje - dodaje.