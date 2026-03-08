W Dzień Kobiet Inowrocławianki uczyły się samoobrony. Lekcje pod okiem senseia

2026-03-08, 16:41 Marcin Glapiak/BN

W Dzień Kobiet Inowrocławianki uczyły się samoobrony/fot. Marcin Glapiak

Jak reagować w czasie ataku? Co robić podczas napaści? Tego w niedzielę (8 marca) dowiedziały się Inowrocławianki w czasie zajęć samoobrony. Lekcję prowadził sensei Daniel Gorczyca.

- Takie zajęcia są naprawdę potrzebne, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzeba skorzystać z tych umiejętności - mówi jedna z uczestniczek.



Sensei Daniel Gorczyca pokazywał kobietom m.in. jak wyrwać rękę z ucisku oprawcy czy wykorzystać element zaskoczenia.



Lekcję samoobrony zorganizowało Miasto Inowrocław, które zamierza cyklicznie zapraszać kobiety na tego typu zajęcia.