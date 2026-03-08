Panie świętowały Dzień Kobiet w toruńskim MotoParku. Sprawdziły się w trudnych warunkach [zdjęcia i wideo]

2026-03-08, 14:58  Monika Kaczyńska/BN
Symulator dachowania w MotoParku w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Symulator dachowania w MotoParku w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Szkolenie z techniki jazdy, kurs pierwszej pomocy, ale i słodki poczęstunek - tak panie świętowały Dzień Kobiet w toruńskim MotoParku.

W niedzielę (8 marca) do godz. 15:00 trwał „Dzień Kobiet na czterech kółkach”. To była okazja m.in. do sprawdzenia się w trudnych warunkach na płycie poślizgowej i szlifowania swoich umiejętności.

Jakimi kierowcami są kobiety? - Statystycznie wychodzi, że jeżdżą bezpieczniej od mężczyzn - mówił instruktor techniki jazdy Adam Knietowski. - Mają mniejszą chęć rywalizacji. Owszem, świat nie jest idealny i kobiety też powodują kolizje. Najczęściej doprowadzają do nich przy mniejszej prędkości. Poza tym, rzadziej pouczają innych - dodaje.

W toruńskim MotoParku można było również wejść do symulatora dachowania. Więcej można zobaczyć na poniższych nagraniach.

Dzień Kobiet w toruńskim MotoParku/wideo Monika Kaczyńska

Symulator dachowania w MotoParku w Toruniu/wideo Monika Kaczyńska

