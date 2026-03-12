Ból nie jest „Twoją urodą”! Krajowi eksperci w bezpłatnych webinarach o endometriozie

2026-03-12, 14:21 MG

Carine Stranz-Rambowicz i specjalista położnictwa i ginekologii Piotr Broda/fot. materiały Centrum Nowe Życie

Jakie są objawy endometriozy i jak ją leczyć? – opowiedzą specjaliści z całej Polski podczas bezpłatnych webinarów, organizowanych przez Centrum Nowe Życie w Bydgoszczy.

- Bolesna miesiączka czy ból podczas współżycia to nie jest coś, co trzeba po prostu znosić – podkreśla organizatorka webinarów i założycielka Centrum Nowe Życie Carine Stranz-Rambowicz. - To mogą być objawy endometriozy - choroby, która dotyka miliony kobiet i bardzo często przez lata pozostaje niezdiagnozowana.





Dodaje, że takie objawy to sygnał, że w ciele dzieje się coś niepokojącego - i należy rozpocząć leczenie. Zaprasza też na cykl bezpłatnych webinarów z ekspertami z całej Polski, którzy na co dzień pracują z kobietami zmagającymi się z endometriozą.





Specjalista położnictwa i ginekologii Piotr Broda opowie m.in. o przyczynach, diagnostyce i terapii bolesnych miesiączek, a Krzysztof Gałczyński - specjalista ginekologii i położnictwa, ekspert chirurgicznego leczenia endometriozy – o trójkącie zależności: jelita, mikrobiom i endometrioza. Dietetyk Joanna Krzemień-Wiejak mówić będzie o barierze jelitowej - kluczowym aspekcie wspierającym leczenie endometriozy i chorób współistniejących, a Carine Stranz-Rambowicz – o endometriozie jako chorobie estrogenozależnej, stylu życia wspierającym jej remisję i o ciąży u kobiet z endometriozą.



