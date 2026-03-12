Ból nie jest „Twoją urodą”! Krajowi eksperci w bezpłatnych webinarach o endometriozie

Region
Ruch pociągów jest wstrzymany po śmiertelnym wypadku w Solcu KujawskimDW 2026-03-12, 17:50
Do tragedii doszło ok. godz. 17 w czwartek 12 marca. Zginął mężczyzna. Czytaj dalej »
Życie medyka wojskowego to ciągła gotowość do działania. Sprawdzamy, jak pracuje szpital polowyTatiana Adonis/DW 2026-03-12, 17:20
Działają w czasie konfliktów zbrojnych, podczas klęsk żywiołowych i w sytuacjach kryzysowych - szpitale polowe stanowią istotną część systemu ratownictwa… Czytaj dalej »
Banalna stłuczka w Bydgoszczy zamieniła się w kryminalną historię. Wciąż jest wyjaśnianaMarcin Kupczyk/DW 2026-03-12, 16:30
Zaczęło się od kolizji na ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, a skończyło pościgiem, zatrzymaniami i żmudną pracą śledczych. Czytaj dalej »
Nowe drogi rowerowe i miejsca parkingowe. Włocławek zapowiada ważne inwestycjeAgnieszka Marszał/KB 2026-03-12, 15:51
We Włocławku będzie więcej tras rowerowych i parkingów. Sto miejsc postojowych powstanie przy szpitalu, pięćdziesiąt w Śródmieściu - zapowiada prezydent… Czytaj dalej »
Pędził ponad 140 km/h drogą powiatu nakielskiego. Takich „ciężkich nóg" było więcejRedakcja/KB 2026-03-12, 15:15
Kujawsko-pomorska Policja przekazała informację o trzech przypadkach drastycznego przekroczenia prędkości na drogach regionu. W Nowym Dąbiu kierująca autem… Czytaj dalej »
Blok przy ul. Batorego w Toruniu gotowy do zamieszkania. Lokatorzy nie są przypadkowi [zdjęcia]Monika Kaczyńska/Redakcja 2026-03-12, 13:30
Zamieszkają tam seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. To inwestycja Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mieszkania o powierzchni od 30 do… Czytaj dalej »
Telefoniczni oszuści „zarobili". Mężczyzna przelał im ponad 24 tys., kobieta ponad 270 tys. zł!Tatiana Adonis/KB 2026-03-12, 12:00
Oszuści przedstawiali się jako pracownicy banku, Policji, prokuratury. Przekonali swoich rozmówców, że ich pieniądze są zagrożone, i że trzeba je pilnie… Czytaj dalej »
Brutalny rozbój w Grudziądzu. Napastnik kopał ofiarę po głowie i uderzał nią o ziemięRedakcja/KB 2026-03-12, 11:21
Sprawca zaatakował 61-latka, a następnie ukradł mu telefon komórkowy. Został zatrzymany przez Policję jeszcze tego samego dnia. Skradzione mienie odzysk… Czytaj dalej »
Częściej produkują, niż remontują. Nowe zadania Wojskowych Zakładów UzbrojeniaMarcin Doliński/KB 2026-03-12, 10:56
Polskie zakłady uzbrojenia powoli odchodzą od remontu poradzieckiego, niekiedy nawet 50-letniego sprzętu na rzecz produkcji nowoczesnej broni. Tak się dzieje… Czytaj dalej »
Najczęściej czytane
- Przełom w sprawie zabójstwa Grudziądzanina w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, kim jest ofiara [aktualizacja] 06 marca, 08:05
- Cel Polonii jest jasno określony. Cieszę się, że wiemy, w którym kierunku zmierzamy [Rozmowa Dnia] 06 marca, 08:57
- Na ławie oskarżonych pracownicy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 06 marca, 19:05
- Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy zwycięzców [aktualizacja, lista] 08 marca, 20:14
- Był w ciężkim stanie, walczył o życie. Mamy wieści ze szpitala po wypadku 12-latka w Toruniu przedwczoraj, 15:02