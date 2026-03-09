Tłumy na badaniach w bydgoskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. To akcja „Panie proszę Panów”

2026-03-09, 20:15 Monika Sikwak/DW

Niektórzy chętni na badania, które rozpoczynały się o godz. 14.30 przyszli już o 10./ Fot. Monika Siwak

Panowie stali w kolejce, by zbadać się np. w kierunku osteoporozy, zrobić spirometrię i skonsultować z urologiem czy kardiologiem. Na panie czekał m.in mammobus i... tulipany.

„Panie proszę Panów” - badania pod takim hasłem odbywała się w bydgoskiej siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielu mężczyzn nie trzeba było specjalnie namawiać czy prosić - stali w kolejce, by zbadać się np. w kierunku osteoporozy, zrobić spirometrię i skonsultować z urologiem czy kardiologiem. Na kobiety czekał m.in mammobus, fotel ginekologiczny i... tulipan z okazji Dnia Kobiet.

Niektórzy chętni na badania, które rozpoczynały się o godz. 14.30, przyszli już o 10.

