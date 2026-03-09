Tłumy na badaniach w bydgoskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. To akcja „Panie proszę Panów”

2026-03-09, 20:15  Monika Sikwak/DW
Niektórzy chętni na badania, które rozpoczynały się o godz. 14.30 przyszli już o 10./ Fot. Monika Siwak

Niektórzy chętni na badania, które rozpoczynały się o godz. 14.30 przyszli już o 10./ Fot. Monika Siwak

Panowie stali w kolejce, by zbadać się np. w kierunku osteoporozy, zrobić spirometrię i skonsultować z urologiem czy kardiologiem. Na panie czekał m.in mammobus i... tulipany.

„Panie proszę Panów” - badania pod takim hasłem odbywała się w bydgoskiej siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielu mężczyzn nie trzeba było specjalnie namawiać czy prosić - stali w kolejce, by zbadać się np. w kierunku osteoporozy, zrobić spirometrię i skonsultować z urologiem czy kardiologiem. Na kobiety czekał m.in mammobus, fotel ginekologiczny i... tulipan z okazji Dnia Kobiet.
Niektórzy chętni na badania, które rozpoczynały się o godz. 14.30, przyszli już o 10.
Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
NFZ, badania

Region

Spór o lokalne przywództwo podzielił włocławskich członków Koalicji Obywatelskiej

Spór o lokalne przywództwo podzielił włocławskich członków Koalicji Obywatelskiej

2026-03-09, 20:50
Pół godziny darmowego parkowania przy bydgoskim szpitalu to za mało Taksówkarz apeluje o zmiany

Pół godziny darmowego parkowania przy bydgoskim szpitalu to za mało? Taksówkarz apeluje o zmiany

2026-03-09, 19:52
To nie boli, a może pomóc. Kolejną akcję krwiodawstwa zorganizowali bydgoscy strażnicy miejscy

„To nie boli, a może pomóc!”. Kolejną akcję krwiodawstwa zorganizowali bydgoscy strażnicy miejscy

2026-03-09, 19:20
Starosta inowrocławski o finansach tamtejszej lecznicy: Sytuacja jest bardzo trudna

Starosta inowrocławski o finansach tamtejszej lecznicy: Sytuacja jest bardzo trudna

2026-03-09, 18:30
Kolejna rozprawa w sprawie śmiertelnego wypadku na drodze ekspresowej S5 z 2019 roku

Kolejna rozprawa w sprawie śmiertelnego wypadku na drodze ekspresowej S5 z 2019 roku

2026-03-09, 17:20
Ustalenia PR PiK: rodzina zmarłego 19-letniego Olka z Grudziądza złożyła prywatne akty oskarżenia do sądu [aktualizacja]

Ustalenia PR PiK: rodzina zmarłego 19-letniego Olka z Grudziądza złożyła prywatne akty oskarżenia do sądu [aktualizacja]

2026-03-09, 15:14
Jeden atakował nożem, drugi gazowym pistoletem na kulki. Areszt po napadzie w Strzelnie

Jeden atakował nożem, drugi gazowym pistoletem na kulki. Areszt po napadzie w Strzelnie

2026-03-09, 14:00
Sprawdzamy, co dzieje się z glonami, które... wróciły z kosmosu. Bada je m.in. naukowiec z CM UMK

Sprawdzamy, co dzieje się z glonami, które... wróciły z kosmosu. Bada je m.in. naukowiec z CM UMK

2026-03-09, 13:17
Dwaj mężczyźni z zarzutem znęcania się nad zwierzętami. Nielegalne hodowle w gminie Kcynia [wideo, zdjęcia]

Dwaj mężczyźni z zarzutem znęcania się nad zwierzętami. Nielegalne hodowle w gminie Kcynia [wideo, zdjęcia]

2026-03-09, 12:37

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę