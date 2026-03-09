Spór o lokalne przywództwo podzielił włocławskich członków Koalicji Obywatelskiej

2026-03-09, 20:50 Marek Ledwosiński/DW

Marek Wojtkowski/fot. Tytus Żmijewski, PAP

Dotychczasowy lider, Marek Wojtkowski, tylko o włos wygrał z włocławskim posłem, Krystianem Łuczakiem.

Przypomnijmy, w niedzielnych wyborach szefa struktur miejsko-powiatowych dotychczasowy wieloletni lider, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Wojtkowski, zaledwie dwoma głosami wygrał z włocławskim posłem, Krystianem Łuczakiem. Wojtkowski, który mieszka w Lubrańcu, mówi, że to sygnał do intensywniejszej pracy i rozbudowy struktur partii w terenie.



- Rzeczywiście udało mi się wygrać niewielką liczbą głosów, co daje mi oczywiście do myślenia - powiedział reporterowi Polskiego Radia PiK Marek Wojtkowski. - Kampanii właściwie nie prowadziłem i to był błąd, bo mój konkurent kampanię zorganizował. Odbywało się za mało spotkań. Trzeba budować struktury, dlatego też zamierzam zaprosić młodych ludzi ze świeżym spojrzeniem, powołać nowe koła. Może nie od razu w każdej gminie powiatu włocławskiego, ale na pewno powstaną, żeby umocnić Koalicję Obywatelską w regionie - dodał.



Z pochodzącym z Włocławka posłem Krystianem Łuczakiem nie udało się skontaktować. Poseł przesłał natomiast redakcji PR PiK pisemne oświadczenie, w którym, komentując wybory, po raz kolejny przedstawił pomysł rozdzielenia lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej na miejskie i powiatowe. Jego zdaniem problemy dużego miasta i rolniczego powiatu są tak różne, że wymaga to zupełnie odmiennych pomysłów, działań i ludzi.



