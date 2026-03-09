Spór o lokalne przywództwo podzielił włocławskich członków Koalicji Obywatelskiej

2026-03-09, 20:50  Marek Ledwosiński/DW
Marek Wojtkowski/fot. Tytus Żmijewski, PAP

Dotychczasowy lider, Marek Wojtkowski, tylko o włos wygrał z włocławskim posłem, Krystianem Łuczakiem.

Przypomnijmy, w niedzielnych wyborach szefa struktur miejsko-powiatowych dotychczasowy wieloletni lider, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Wojtkowski, zaledwie dwoma głosami wygrał z włocławskim posłem, Krystianem Łuczakiem. Wojtkowski, który mieszka w Lubrańcu, mówi, że to sygnał do intensywniejszej pracy i rozbudowy struktur partii w terenie.

- Rzeczywiście udało mi się wygrać niewielką liczbą głosów, co daje mi oczywiście do myślenia - powiedział reporterowi Polskiego Radia PiK Marek Wojtkowski. - Kampanii właściwie nie prowadziłem i to był błąd, bo mój konkurent kampanię zorganizował. Odbywało się za mało spotkań. Trzeba budować struktury, dlatego też zamierzam zaprosić młodych ludzi ze świeżym spojrzeniem, powołać nowe koła. Może nie od razu w każdej gminie powiatu włocławskiego, ale na pewno powstaną, żeby umocnić Koalicję Obywatelską w regionie - dodał.

Z pochodzącym z Włocławka posłem Krystianem Łuczakiem nie udało się skontaktować. Poseł przesłał natomiast redakcji PR PiK pisemne oświadczenie, w którym, komentując wybory, po raz kolejny przedstawił pomysł rozdzielenia lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej na miejskie i powiatowe. Jego zdaniem problemy dużego miasta i rolniczego powiatu są tak różne, że wymaga to zupełnie odmiennych pomysłów, działań i ludzi.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.

Mówi Marek Wojtkowski

Tłumy na badaniach w bydgoskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. To akcja „Panie proszę Panów"

2026-03-09, 20:15
Pół godziny darmowego parkowania przy bydgoskim szpitalu to za mało? Taksówkarz apeluje o zmiany

2026-03-09, 19:52
„To nie boli, a może pomóc!". Kolejną akcję krwiodawstwa zorganizowali bydgoscy strażnicy miejscy

2026-03-09, 19:20
Starosta inowrocławski o finansach tamtejszej lecznicy: Sytuacja jest bardzo trudna

2026-03-09, 18:30
Kolejna rozprawa w sprawie śmiertelnego wypadku na drodze ekspresowej S5 z 2019 roku

2026-03-09, 17:20
Ustalenia PR PiK: rodzina zmarłego 19-letniego Olka z Grudziądza złożyła prywatne akty oskarżenia do sądu [aktualizacja]

2026-03-09, 15:14
Jeden atakował nożem, drugi gazowym pistoletem na kulki. Areszt po napadzie w Strzelnie

2026-03-09, 14:00
Sprawdzamy, co dzieje się z glonami, które... wróciły z kosmosu. Bada je m.in. naukowiec z CM UMK

2026-03-09, 13:17
Dwaj mężczyźni z zarzutem znęcania się nad zwierzętami. Nielegalne hodowle w gminie Kcynia [wideo, zdjęcia]

2026-03-09, 12:37

