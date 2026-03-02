Lokalna polityczna sensacja we Włocławku. Jest kontrkandydat dla dotychczasowego lidera

2026-03-02, 06:50 Marek Ledwosiński/DW

Jest kontrkandydat dla dotychczasowego lidera KO we Włocławku. Z Markiem Wojtkowski zmierzyć ma się Krystian Łuczak (z lewej)/Fot. Facebook, nadesłane

Wieloletni lider Koalicji Obywatelskiej we Włocławku, były poseł, były prezydent miasta, obecnie członek zarządu województwa, Marek Wojtkowski, ma realnego kontrkandydata w lokalnych wyborach partyjnych.

O stanowisko szefa partii w mieście i w powiecie ubiega się poseł Koalicji Obywatelskiej z Włocławka, Krystian Łuczak. Twierdzi, że minione lata to zły czas dla partii. Dowód - przegrane wybory samorządowe. Deklaruje - jak to ujął - nową energię w działaniach ugrupowania.



- To nie jest decyzja przeciwko komukolwiek, to jest decyzja dla ludzi - powiedział Polskiemu Radiu PiK Krystian Łuczak.



Dotychczasowy lider partii we Włocławku, Marek Wojtkowski, mówi, że jest spokojny o wynik. Podkreśla, że nawet cieszy go pojawienie się kontrkandydata, bo - jak stwierdził - świadczy to o demokratycznych procedurach w Koalicji Obywatelskiej.

Wybory partyjne już w niedzielę, 8 marca.

We Włocławku i w powiecie uprawnionych do głosowania jest około stu członków Koalicji Obywatelskiej.

Urna stać będzie w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Południe.



