Lokalna polityczna sensacja we Włocławku. Jest kontrkandydat dla dotychczasowego lidera

2026-03-02, 06:50  Marek Ledwosiński/DW
Jest kontrkandydat dla dotychczasowego lidera KO we Włocławku. Z Markiem Wojtkowski zmierzyć ma się Krystian Łuczak (z lewej)/Fot. Facebook, nadesłane

Wieloletni lider Koalicji Obywatelskiej we Włocławku, były poseł, były prezydent miasta, obecnie członek zarządu województwa, Marek Wojtkowski, ma realnego kontrkandydata w lokalnych wyborach partyjnych.

O stanowisko szefa partii w mieście i w powiecie ubiega się poseł Koalicji Obywatelskiej z Włocławka, Krystian Łuczak. Twierdzi, że minione lata to zły czas dla partii. Dowód - przegrane wybory samorządowe. Deklaruje - jak to ujął - nową energię w działaniach ugrupowania.

- To nie jest decyzja przeciwko komukolwiek, to jest decyzja dla ludzi - powiedział Polskiemu Radiu PiK Krystian Łuczak.

Dotychczasowy lider partii we Włocławku, Marek Wojtkowski, mówi, że jest spokojny o wynik. Podkreśla, że nawet cieszy go pojawienie się kontrkandydata, bo - jak stwierdził - świadczy to o demokratycznych procedurach w Koalicji Obywatelskiej.

  • Wybory partyjne już w niedzielę, 8 marca.
  • We Włocławku i w powiecie uprawnionych do głosowania jest około stu członków Koalicji Obywatelskiej.
  • Urna stać będzie w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Południe.
Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.

Relacja Marka Ledwosińskiego

