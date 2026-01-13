Ciekawość świata w dawce piorunującej! Uniwersytet Dziecięcy UMK czeka na słuchaczy

2026-01-13, 07:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Jedne z zajęć Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK/fot. UD

Uniwersytet Dziecięcy przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu znów otworzy swoje drzwi przed najmłodszymi studentami. Wkrótce rozpocznie się nabór na jego kolejną edycję. „Studiować" mogą chętni w wieku od 5 do 12 roku życia.

O szczegółach opowiedziała Monice Kaczyńskiej koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego.



- Taki przyświeca nam cel, żeby pokazać, że uniwersytet jest dla wszystkich, że prowadzący, którzy przygotowują i prowadzą te zajęcia, są w stanie je przygotować tak, oczywiście w formie dopasowanej do wieku, do możliwości, do wiedzy dzieci, jak przygotowują je dla studentów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - mówi Weronika Żebrowska-Ruchwa. - To są wykładowcy UMK, którzy prowadzą na co dzień zajęcia dla dużych studentów, a w sobotę prowadzą zajęcia dla naszych młodszych słuchaczy.



Weronika Żebrowska-Ruchwa podkreśla, że w planie zajęć nie ma bloków tematycznych. Uczelnia chce pokazać dzieciom cały przekrój dziedzin, jak najwięcej możliwych tematów. Dlatego grafik jest bardzo zróżnicowany.

- Staramy się, żeby w każdym semestrze, każde z tych siedmiu spotkań dotyczyło innej dziedziny, a nawet jeśli dotyczy na przykład nauk przyrodniczych, czy ściśle tylko biologii, to żeby była to biologia np. w kuchni, albo biologia dotycząca zwierząt, roślin, żeby rzeczywiście ten przekrój był bardzo bogaty.



Uniwersytet chce zaprezentować swoje możliwości, ale także wskazać szanse dzieci.



- Dostaną możliwość sprawdzenia, co ich interesuje i takiego zachłyśnięcia się, zainteresowania się jakąś dziedziną w stylu: o, to jest to! Albo na odwrót: wykluczenie jakiejś dziedziny, że np. jednak wiem: nie będę w przyszłości rysował, nie będę archeologiem, bo to zupełnie mnie nie interesuje. Wiem, że to może brzmieć trochę i górnolotnie, i utopijnie, że 5 i 6- latki mają takie zajęcia, ale proszę mi wierzyć, że w takim wieku ciekawość świata jest w nich najłatwiej zaszczepić. Okazuje się, że dzieci przychodzą często zupełnie nie mając wiedzy z poszczególnych dziedzin, bo zdarza się, że nie wychodzą na spacery do lasu, bo nie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, bo nie mają kogoś, kto kto mógłby im daną dziedzinę przybliżyć, więc tutaj dajemy taką możliwość i otwieramy ścieżkę zainteresowań.



