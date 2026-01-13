„Przekaż dalej! Cyrkularna wymiana rzeczy”. Studenci UKW zapraszają do Młynów Rothera

2026-01-13, 21:21 Tatiana Adonis/Redakcja

Ewa Wielewska i Jan Trojan/fot. Tatiana Adonis

Nie wyrzucaj. Przekaż dalej. Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zachęcają, aby zamiast pozbywać się niepotrzebnych rzeczy, wymienić je na inne lub oddać komuś, komu sprawią radość.

Akcja pt. „Przekaż dalej! Cyrkularna wymiana rzeczy” to inicjatywa studentów UKW. Ci chcą zachęcić innych do nie wyrzucania rzeczy, które mogą się komuś przydać. Ewa Wielewska i Jan Trojan ze studenckiej Inicjatywy Klimatycznej do udziału w wydarzeniu zapraszają wszystkich mieszkańców miasta. - Wyprodukowanie nowej rzeczy, nawet jeżeli jest ekologiczna, jest zawsze gorsza niż użycie czegoś ponownie - mówią inicjatorzy.



Przedsięwzięcie nie jest organizowane po to, by pozbyć się śmieci z domu. Organizatorzy przypominają więc, aby rzeczy, które przyniesiemy były czyste i sprawne. - Prosimy o to, żeby przynosić takie rzeczy, które da się samemu unieść, żeby nie dawać np. lodówek, pralek tylko mały sprzęt AGD, mały sprzęt RTV - mówią. - Wymieniane mogą być m.in. ubrania, suszarki, ekspresy do kawy, gry planszowe czy płyty, których już nie słuchamy. Cała wymiana odbywa się w formie bezpieniężnej - dodają.



„Przekaż dalej! Cyrkularna wymiana rzeczy” odbędzie się już w najbliższy piątek od 16:00 do 20:00 w przestrzeni Urban Lab w Młynach Rothera. Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku.