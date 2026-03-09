Młyny Rothera w Bydgoszczy wspierają młodych. Na zgłoszenia jest czas do 23 marca

2026-03-09, 07:06  Tatiana Adonis/BN
Można dostać dofinansowanie w ramach „Mikrograntów Młodzieżowych”. Tak Młyny Rothera chcą wesprzeć młodych/fot. Archiwum

Można dostać dofinansowanie w ramach „Mikrograntów Młodzieżowych”. Tak Młyny Rothera chcą wesprzeć młodych/fot. Archiwum

Bydgoskie Młyny Rothera oferują dofinansowanie na projekty kulturalne, naukowe czy społeczne. Swoje pomysły można zgłaszać do 23 marca. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach „Mikrograntów Młodzieżowych” wynosi 1500 złotych.

Program skierowany jest do osób w wieku od 15 do 20 lat, mieszkających lub uczących się w Bydgoszczy. - Chcemy wspierać pomysły młodych ludzi, pobudzać kreatywność, nieszablonowe myślenie, wspierać rozwijanie poczucia sprawczości - mówi o celach projektu Marta Gutkowska z Młynów Rothera.

Jakie wydarzenia mają szanse na finansowe wsparcie w ramach tych mikrograntów? To warsztaty, turnieje, pokazy, szkolenia czy spotkania tematyczne. Pieniądze można przeznaczyć na wydatki niezbędne do realizacji projektu, takie jak materiały warsztatowe, plakaty, ulotki, poczęstunek, nagrody czy wynagrodzenie dla specjalistów.

Program jest przeznaczony dla młodzieżowych grup nieformalnych, liczących od trzech do sześciu osób.

We wtorek, 10 marca, o godz. 17.00 Młyny Rothera zapraszają zainteresowanych na spotkanie informacyjne. Koordynatorzy programu podpowiedzą m.in. jak poprawnie wypełnić wniosek i omówią wstępne pomysły. Spotkanie odbędzie się w kawiarni Nowe Miejsce. Więcej TUTAJ.

Relacja Tatiany Adonis. Mówi Marta Gutkowska z Młynów Rothera

