84-letnia pensjonariuszka z demencją opuściła dom opieki społecznej. Znaleziono ją martwą

2026-01-13, 20:50 Marek Ledwosiński/Redakcja

Nie żyje 84-letnia pensjonariuszka domu opieki społecznej we Włocławku/fot. Pixabay

Janina W., pensjonariuszka włocławskiego domu opieki społecznej przy ul. Nowomiejskiej cierpiała na demencję. Wyszła wieczorem z miejsca pobytu, ubrana jedynie w koszulę nocną i trzymając poduszkę. Odnaleziono ją martwą.

Nieoficjalnie 84-letnia Janina W. wyszła z domu opieki społecznej we Włocławku ok. godz. 19:30. Pracownicy placówki dopiero po kilku godzinach zorientowali się, że starszej pani nie ma w pokoju. Przeszukali dom i wezwali policję.



Niestety, finał tego zdarzenia był tragiczny. Seniorka została odnaleziona martwa po północy, w obrębie posesji domu opieki społecznej. Prawdopodobną przyczyną śmierci było wychłodzenie, choć w tej sprawie nie ma oficjalnych doniesień.



Śledztwo wszczęła już Prokuratura Rejonowa we Włocławku. Śledczy badają, jak doszło do tego, że staruszka wyszła z domu, a personel tego nie zauważył.