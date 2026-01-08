Włocławek schodzi pod ziemię. Rozpoczynają się poszukiwania źródeł geotermalnych

2026-01-08, 20:42 Redakcja

Włocławek/fot: wloclawek.eu, Archiwum

7 stycznia została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Włocławek GT-1 w miejscowości Włocławek, w ramach zadania: „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I". Przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej rozpoczną się prace wiertnicze.

Odwiert badawczy sięgnie 2700 metrów pod ziemię. Chodzi o to, by sprawdzić, czy doniesienia o złożach termalnych pod Włocławkiem są prawdziwe. Ważna jest także temperatura, zasolenie, czy mineralizacja tych wód.

Eksploatacja źródeł pozwoli na dywersyfikację dostaw ciepła dla mieszkańców Włocławka i docelowo na wyłączenie spalarni węgla, a we włocławskich mieszkaniach udostępnić ekologiczne ciepło.



Jeśli okaże się, że woda rzeczywiście nadaje się do ciepłowni geotermalnej, zostanie wykonany kolejny odwiert. Na to zadanie miasto pozyskało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce". Ze strony Miasta jest tylko do opłacenia podatek VAT.



Wykonawcą jest firma UOS Drilling Spółka Akcyjna, która od dnia podpisania umowy ma 18 miesięcy na wykonanie tego zamówienia.