Włocławek schodzi pod ziemię. Rozpoczynają się poszukiwania źródeł geotermalnych

2026-01-08, 20:42  Redakcja
Włocławek/fot: wloclawek.eu, Archiwum

Włocławek/fot: wloclawek.eu, Archiwum

7 stycznia została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Włocławek GT-1 w miejscowości Włocławek, w ramach zadania: „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I". Przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej rozpoczną się prace wiertnicze.

Odwiert badawczy sięgnie 2700 metrów pod ziemię. Chodzi o to, by sprawdzić, czy doniesienia o złożach termalnych pod Włocławkiem są prawdziwe. Ważna jest także temperatura, zasolenie, czy mineralizacja tych wód.
Eksploatacja źródeł pozwoli na dywersyfikację dostaw ciepła dla mieszkańców Włocławka i docelowo na wyłączenie spalarni węgla, a we włocławskich mieszkaniach udostępnić ekologiczne ciepło.

Jeśli okaże się, że woda rzeczywiście nadaje się do ciepłowni geotermalnej, zostanie wykonany kolejny odwiert. Na to zadanie miasto pozyskało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce". Ze strony Miasta jest tylko do opłacenia podatek VAT.

Wykonawcą jest firma UOS Drilling Spółka Akcyjna, która od dnia podpisania umowy ma 18 miesięcy na wykonanie tego zamówienia.

Włocławek

Region

Alarm w bloku w Strzelnie Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej

Alarm w bloku w Strzelnie! Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej

2026-01-08, 21:31
Dwieście przedmiotów na licytacji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego

Dwieście przedmiotów na licytacji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego!

2026-01-08, 19:36
Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. 12 mężczyzn zasiądzie wkrótce na ławie oskarżonych

Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. 12 mężczyzn zasiądzie wkrótce na ławie oskarżonych

2026-01-08, 17:39
Podłożyli bombę na klatce schodowej. Prokurator oskarża ich o usiłowanie zabójstwa

Podłożyli bombę na klatce schodowej. Prokurator oskarża ich o usiłowanie zabójstwa

2026-01-08, 16:50
Chełmża. Pijany kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając staranował policjantów

Chełmża. Pijany kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając staranował policjantów

2026-01-08, 16:00
We Włocławku z fajansem już od kołyski. Takich śpioszków nie ma nigdzie indziej [wideo, zdjęcia]

We Włocławku z fajansem już od kołyski. Takich śpioszków nie ma nigdzie indziej [wideo, zdjęcia]

2026-01-08, 15:35
Trzej grudziądzcy lekarze bez pracy i z zarzutami po opublikowaniu nagrań z karetki

Trzej grudziądzcy lekarze bez pracy i z zarzutami po opublikowaniu nagrań z karetki

2026-01-08, 14:55
Wypadek w Strzelewie. Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu trzech aut na krajowej 10

Wypadek w Strzelewie. Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu trzech aut na krajowej „10"

2026-01-08, 14:47
Policja wskazała. Najprawdopodobniej to on siekierą wyciął kilkaset drzew w Toruniu

Policja wskazała. Najprawdopodobniej to on siekierą wyciął kilkaset drzew w Toruniu

2026-01-08, 14:40

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę