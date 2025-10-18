Kolejne mieszkania na wynajem we Włocławku. Jest umowa na budowę bloku przy ul. Celulozowej

2025-10-18, 10:12 Agnieszka Marszał/Redakcja

W siódmym bloku przy ul. Celulozowej powstaną 42 mieszkania/fot.: Facebook, Krzysztof Kukucki

Kolejne miejskie mieszkania na tani wynajem we Włocławku. Ratusz podpisał umowę na budowę siódmego bloku przy ul. Celulozowej. Powstaną tam 42 mieszkania. Lokatorzy będą się mogli wprowadzić już w przyszłym roku.

– To będzie blok z prefabrykatów, bardzo mocno efektywny energetycznie. Zakładamy, że przyłączy do sieci ciepłowniczej ma być w drugą stronę niż zazwyczaj, czyli budynek będzie oddawał nadwyżkę energii do sieci ciepła systemowego, a nie pobierał. Gdyby coś nie zafunkcjonowało, to w drugą stronę oczywiście ciepło też będzie mogło być wykorzystywane. Pompy ciepła i w pewnym sensie wykorzystywanie geotermii na najwyższym poziomie. Podejrzewam, że to będzie pierwszy tak zbudowany budynek w kraju za pomocą takiej technologii – mówił Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.



W ramach zagospodarowania terenu powstaną drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi, plac zabaw i tereny zielone. Nabór wniosków na mieszkania ma się rozpocząć w połowie przyszłego roku.



Dotąd na ul. Celulozowej miasto wybudowało sześć bloków, są w nich 432 mieszkania na tani wynajem.