Kolejne mieszkania na wynajem we Włocławku. Jest umowa na budowę bloku przy ul. Celulozowej
Kolejne miejskie mieszkania na tani wynajem we Włocławku. Ratusz podpisał umowę na budowę siódmego bloku przy ul. Celulozowej. Powstaną tam 42 mieszkania. Lokatorzy będą się mogli wprowadzić już w przyszłym roku.
– To będzie blok z prefabrykatów, bardzo mocno efektywny energetycznie. Zakładamy, że przyłączy do sieci ciepłowniczej ma być w drugą stronę niż zazwyczaj, czyli budynek będzie oddawał nadwyżkę energii do sieci ciepła systemowego, a nie pobierał. Gdyby coś nie zafunkcjonowało, to w drugą stronę oczywiście ciepło też będzie mogło być wykorzystywane. Pompy ciepła i w pewnym sensie wykorzystywanie geotermii na najwyższym poziomie. Podejrzewam, że to będzie pierwszy tak zbudowany budynek w kraju za pomocą takiej technologii – mówił Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
W ramach zagospodarowania terenu powstaną drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi, plac zabaw i tereny zielone. Nabór wniosków na mieszkania ma się rozpocząć w połowie przyszłego roku.
Dotąd na ul. Celulozowej miasto wybudowało sześć bloków, są w nich 432 mieszkania na tani wynajem.